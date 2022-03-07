В Госатомрегулировании сообщили, что захватчики ввезли гуманитарную помощь в зону ЧАЭС для создания "картинки для СМИ".

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Персонал ЧАЭС отказался от такой "помощи", поэтому оккупанты решили переодеть своих военных в форму концерна NOVARKA и сняли сюжет.

Отметим, что персонал NOVARKA завершил работу в зоне отчуждения еще в сентябре 2020 года. Однако вряд ли зрители росСМИ будут проверять эту информацию.

К слову, ранее РФ заявила, что привезла в Херсон гуманитарную помощь. На самом деле "помощь" предназначена совсем не для местных жителей, ведь туда привезли 60 – 80 жителей временно оккупированного Крыма. А херсонцы даже не подошли к фурам и посылали оккупантов.