Об испуганных россиянах, пытающихся убежать от украинцев, в сети сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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В Николаеве украинские военные зажали врага

Относительно аэропорта там танковый бой завязался, в общем они (россияне – 24 канал) отступают, разбегаются. Там один еще остался танк из трех, насколько я понял, – сообщил Ким.

Глава ОВА уточнил, что захватчики находятся в районе Баловного, вблизи леса. Они понимают, что зажаты и пошли прятаться по домам. Речь идет о примерно 20 россиянах.

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