Весь світ може чекати, а люди будуть помирати там

Президент Зеленський повідомив, що люди не можуть просто вийти з АЕС. За словами глави держави, вони – заблоковані.

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Також Зеленський зазначив, що люди вийдуть з АЕС, то потраплять в руки терористів.

Президент критично висловився щодо підтримки Заходу. Зокрема, він заявив, що "весь світ може чекати, думати 1 чи 2 тижні, а люди будуть помирати там".

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