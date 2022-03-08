Весь мир может ждать, а люди будут умирать там

Президент Зеленский сообщил, что люди не могут просто выйти из АЭС. По словам главы государства, они – заблокированы.

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Также Зеленский отметил, что люди выйдут из АЭС, и попадут в руки террористов.

Президент критически высказался по поводу поддержки Запада. В частности, он заявил, что "весь мир может ждать, думать 1 или 2 недели, а люди будут там умирать".

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