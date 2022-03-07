Атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет

Министр подчеркнул, что в результате войны уже погибли как минимум 38 детей. Россия совершает бомбардировки мирных городов и убийства гражданского населения.

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Кроме захвата ЧАЭС и ЗАЭС, враг обстрелял институт в Харькове, где находится опытная ядерная установка.

"Даже в страшном сне я не мог представить захват Чернобыля, Запорожской атомной станции, обстрел Харьковского физико-технического института, где расположена опытная ядерная установка. Но это произошло. 24 февраля – Чернобыль. В ночь на 4 марта – Запорожская атомная станция. 6 марта – Харьковский институт. Что дальше?", – сказал Галущенко.

По словам министра энергетики, мир балансирует на грани катастрофы, которая будет хуже взрыва на ЧАЭС и Фукусиме.

Каждый день с 24 февраля мир балансирует на грани катастрофы, которая будет гораздо хуже Чернобыля и Фукусимы вместе взятых,

– заявил министр.

Галущенко добавил, что атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет.

"Если это произойдет, вся Европа будет вынуждена прятаться в укрытиях, пытаясь спастись от радиации. И вы будете знать, кто это сделал – несмотря на фейки и пропаганду. Но уже будет поздно", – добавил Галущенко.

Поэтому министр энергетики обратился к международным институтам и организациям, чтобы закрыть небо над Украиной.

Смотрите видео обращения Галущенко