Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Важно Работники не могут выйти из АЭС, потому что попадут в руки террористов, – Зеленский

Удаленная передача данных из систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была потеряна,

– подчеркнули в агентстве.

Оккупанты захватили ЧАЭС

Российские военные захватили Чернобыльскую АЭС после жестких боев 24 февраля. Станция работает в плановом режиме, но персонал держат в заложниках. Люди не могут выйти, они обустроили временные общежития и едят раз в день.

Украина назвала захват россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом. Россияне нарушают требования радиационной безопасности. Это представляет угрозы не только для Украины, но и для всего мира.

Фейки россиян о ЧАЭС

В Госатомрегулировании сообщили, что оккупанты завезли гуманитарную помощь в зону ЧАЭС, чтобы создать "картинку для СМИ".

Работники ЧАЭС отказались от такой "помощи", поэтому оккупанты переодели своих военных в форму концерна NOVARKA. Хотя персонал NOVARKA завершил свою работу в зоне отчуждения еще в сентябре 2020 года.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!