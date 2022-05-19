Государственное бюро расследований оперативно выявляет лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Украины. В том числе активно проверяют россиян на то, могут ли они быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности.

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Но сами россияне активно осуждают вооруженную агрессию России и поддерживают Украину.

Так, 50-летний россиянин Валерий Ремнев в подтверждение своей проукраинской позиции выразил желание публично сжечь военный билет. Он рассказал, что родился и вырос в городе Набережные Челны в республике Татарстан, где и проходил военную службу.

Мужчина 10 лет назад приехал на Буковину, где женился на украинке и воспитывает сына настоящим патриотом Украины. С приходом "русского мира", как и все украинцы, он стал прятаться в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

"Я даже в самом страшном сне не мог представить, что в 2022 году Россия во главе с Путиным начнет войну против Украины. Это война, это никакая не спецоперация ", – объясняет он.

Россиянин отмечает, что осуждает российские ужасающие преступления на территории свободного суверенного государства.

Я хочу сжечь свой военный билет, чтобы показать пример. Русские, поступайте так же – палите свои военные билеты, не идите на эту войну! Люди здесь умирают. Я хочу, чтобы вы остановили это, безумие этого идиота,

– подчеркнул он.

Смотрите видео, как россиянин сжег свой военный билет:



Другие случаи, когда россияне сжигали свой паспорт или билет

Боец ВСУ Александр Лузенко вернулся в Украину в 2017 году. Ранее мужчина в течение 9 лет работал в службе чрезвычайных ситуаций в России. Теперь он показательно порвал и сжег свой российский паспорт, а также пожелал России гореть ярким пламенем.

Бывший механик БТР мотострелковых войск России показательно уничтожил свой военный билет и призвал других российских военных не воевать против Украины и возвращаться домой.

Офицер запаса российской армии осудил действия путинского режима, призвав земляков не верить фейкам, звучащим в пропагандистских СМИ. В знак протеста против действий оккупантов он уничтожил свой паспорт и призвал россиян посодействовать завершению войны.

Гражданин России, почти 25 лет живущий в Днепре, публично сжег свой паспорт. Мужчина признается, что не хочет иметь ничего общего с этим государством после того, как оно начало войну против Украины. Он утверждает, что за все годы его вообще никто и никогда не притеснял.

Россиянка Елизавета Романова, проживающая в Черкассах, не соглашается с действиями режима Владимира Путина. Женщина отметила, что действующий политический режим России противоречит ее убеждениям. Она сожгла свой русский паспорт.

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