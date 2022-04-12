В пресс-службе бюро отметили, что их работники постоянно работают, чтобы выявить диверсионно-разведывательные группы врага на территории Украины. Иногда им удается найти и граждан России, которые выступают против войны, которую начали их соотечественники и называют такие действия позорными военными преступлениями против человечности.

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Одного из таких обнаружили оперативники ГБР обнаружили на Хмельнитчине. Мужчина родился и прожил в России большую часть своей жизни. До переезда в Украину он проходил службу в 56-ом гвардейском центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717),

– отметили в ГБР.

24-летний парень показательно осудил войну России против Украины и уничтожил свой военный билет.

"Мне страшно и больно понимать, что страна, в которой я родился и вырос, напала на Украину. Хочу обратиться к военным, своим ровесникам, подумайте, для чего вы это делаете. Прекратите выполнять преступные приказы и возвращайтесь домой", – сказал бывший военный.

Бывший российский военный поддержал Украину: смотреть видео