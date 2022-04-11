Соответствующую информацию сообщили в ГБР 10 апреля. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Заметьте ГБР разоблачило помощников нескольких депутатов из ОПЗЖ в содействии российской агрессии

Харьковчанин под обстрелами хотел "русского мира"

Оперативники ГБР рассказали, что их заинтересовал житель Харькова, открыто поддерживавший россиян в социальных сетях.

В то время, когда областной центр обстреливал российские войска, мужчина публиковал сообщения о том, как с нетерпением ждет полную оккупацию города. Также активно вел переписку в мессенджерах, где призвал поддерживать захватчиков,

– сообщили в ГБР.

К нему пришли 10 апреля, однако он с ГБР оказался не столь разговорчивым. Известно, что:

работники ГБР и следственный отдел СБУ в Харьковской области зарегистрировали уголовное дело;

мужчине сообщили о подозрении за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой.

ГБР разоблачили харьковчанина, выступавшего за "русский мир" / Фото Госбюро

Смотрите также – депутата Юрченко задержали на блокпосте: видео