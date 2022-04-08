По данным следствия, в работе на оккупантов им способствовали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств. ГБР уже проводит досудебное расследование.

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Кого разоблачили на содействии государству-агрессору

Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах действующего нардепа от ОПЗЖ. Он также является одним из топменеджеров находящегося под санкциями телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла партии.

Правоохранители выяснили, что мужчина:

Регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ.

Кроме этого – передает своим российским кураторам информацию о общественно-политической жизни Украины.

По информации, которой владеют в ГБР, вместе с этим мужчиной незаконную антиукраинскую деятельность осуществляет и один из руководителей секретариата фракции ОПЗЖ. Он является личным юристом и доверенным лицом Виктора Медведчука.

Представители Государственного бюро расследований посетили офисы этих людей, а также провели следственные действия по адресам их проживания.

Что изъяли у помощников нардепов:

документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций по Украине, а также план и результаты их проведения;

черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны;

протоколы участковых избирательных комиссий;

мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;

компьютеры, телефоны и другие носители с подтверждением противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают, где находятся фигуранты и их сообщники. На их банковские счета и имущество могут наложить арест в пользу государственного бюджета.

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