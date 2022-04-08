За даними слідства, у роботі на окупантів їм сприяли співробітники українських правоохоронних органів та силових відомств. ДБР уже здійснює досудове розслідування.
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Кого викрили на сприянні державі-агресорці
Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах чинного нардепа від ОПЗЖ. Він також є одним з топменеджерів телеканалу "112 Україна", який перебуває під санкціями, та співзасновником молодіжного крила партії.
Правоохоронці з'ясували, що чоловік:
- Регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ.
- Крім цього – передає своїм російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя України.
За інформацією, якою володіють у ДБР, разом з цим чоловіком незаконну антиукраїнську діяльність здійснює й один із керівників секретаріату фракції ОПЗЖ. Він є особистим юристом й довірена особа Віктора Медведчука.
Представники Державного бюро розслідувань навідалися в офіси до цих людей, а також провели слідчі дії за адресами їхнього проживання.
Що вилучили у помічників нардепів:
- документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій по Україні, а також план та результати їхнього проведення;
- чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;
- протоколи дільничних виборчих комісій;
- моніторинг заяв українських політичних діячів та їхній аналіз;
- комп'ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності/
Тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють, де перебувають фігуранти та їхні спільними. На їхні банківські рахунки й майно можуть накласти арешт на користь державного бюджету.
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