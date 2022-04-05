Згідно з інформацією, представники ОПЗЖ не тільки підтримали окупантів, а й виступали інформаторами ворожої армії. Фактично вони корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури.
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У Міськраді Маріуполя повідомили, що знищували окупанти з перших днів війни:
- Об’єкти життєзабезпечення міста.
- Комунальні підприємства та техніку.
- Склади з продовольством та медикаментами.
- Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі.
- Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища.
- Спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення.
- Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів.
"Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу. Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації", – повідомили в Маріупольській міській раді.
Крім того, зазначили, що всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ. Проте вважають, що вся країна повинна знати прізвища тих, хто допомагав вбивати маріупольців.
- Іващенко Костянтин Володимирович
- Хаджинов Дмитро Михайлович
- Хармишев Євген Олександрович
- Сотнікова Наталя Анатоліївна
- Карпенко Олена Василівна
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