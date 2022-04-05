Ворог вже розробив сценарії нових фейків. Тепер російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя, попередили у СБУ.

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Росіяни хочуть звинуваватити ЗСУ в своїх злочинах

За наявою інформацією, загарбники готують масштабну фальсифікацію. Вони мають намір зібрати в одному місці тіла маріупольців, яких вони ж і вбили. І хочуть цинічно брехати, що це – "масові жертви українських військ". Упродовж останнього часу росіяни активно поширюють тези, що нібито "українці використовують мирних мешканців, як живий щит". Проте це – відверта маячня.

Зверніть увагу! Насправді саме російські війська знищують маріупольців. Ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах.

"Плани росіяни зняти з себе відповідальність за ці вбивства – чергове підтвердження того, що ми воюємо зі справжньою ордою, яка вже настільки заплямувала себе злочинами, що її дешевим фейкам ніхто не повірить", – наголосили у Службі безпеки України.

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