Очільник Маріуполя в інтерв'ю припустив, що у місті ще 130 тисяч мешканців очікують на евакуацію. Але вона ускладнюється через російську пропаганду.

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На евакуацію впливає російська пропаганда у Маріуполі

Вадим Бойченко зазначив, що у Маріуполі вже працює російська пропаганда. І що вона також ускладнює можливість вивезти мирне населення до безпечних місць.

Нам дуже важливо, щоб кожне серце, яке ще б'ється у Маріуполі, мало можливість потрапити на підконтрольну частину нашої держави,

– підкреслив він.

Мер Маріуполя додав, що у Бердянську також розгортається потужна російська пропаганда. Людей закликають виїжджати до Мелітополя або до Криму.

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