Відповідний папірець підписав гауляйтер з Херсонщини, який називає себе "воєнним комендантом". Він вимагає, щоб військові Збройних Сил України та місцевої тероборони стали на облік.

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Хочуть відібрати зброю в населення

Російські окупанти та колаборанти явно побоюються місцевого партизанського руху, який регулярно "передає привіти" зрадникам. Тепер загарбники шукають українських військових, які залишилися в регіоні.

Місцевий гауляйтер хоче, щоб військові ЗСУ та тероборони прийшли стали на облік та добровільно віддали всю зброю та боєприпаси, які вони мають. Хто відмовиться це зробити – того будуть затримувати.

Встати на облік, а також добровільно здати зброю та боєприпаси – такий наказ видав так званий комендант Херсонської області, – йдеться у дописі.

Папірець, який підписав гауляйтер / Фото Оперативно ЗСУ

Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Новій Каховці на блокпостах почали допитувати всіх чоловіків. Окупанти шукають людей, які проходили службу в українській армії, а також, які займалися будівництвом.

Місцеві припускають, що росіяни хочуть або залучити місцеве населення до війни проти України, або для відбудови Маріуполя, або для інших завдань.

Українські партизани успішно полюють на російських загарбників та колаборантів. Так, 7 червня в центрі тимчасово окупованого Херсона несподівано прогримів вибух. Цікаво, що він стався в ресторані "Ностальжі", де полюбляють перекусити колаборанти "найвищої ланки".

Наразі невідомо, чи хтось із ворогів постраждав внаслідок вибуху. Але, за словами радника голови Херсонської ОВА з питань територіальної оборони Сергія Хланя, це чудовий знак для росіян. Вони мають зрозуміти, що бронежилети їх не врятують. А за ними триває полювання.

"Ось чому партизанський рух важливий. Разом із ЗСУ, які будуть наступати, рух опору створить синергію для звільнення області", – наголосив Хлань.

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