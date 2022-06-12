Отримати гроші зможуть небайдужі громадяни України, які знайдуть блокпост окупантів, спалять патруль, завісять українськими прапорами окуповані міста чи вб’ють загарбника.
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План дій
- Людина має вирахувати блокпост, патруль або точку збору окупантів чи колаборантів.
- Кинути в них коктейлем Молотова чи просто сфотографувати це місце.
- Втекти та передати результат роботи правоохоронним органам або на телеграм бот @evorog_bot.
Але найбільше заплатять за знищення зрадників
Активісти оприлюднили список проросійських зрадників, яких необхідно ліквідувати. Рух Опору готовий додатково мотивувати українське підпілля грошима.
Кого треба знищити найпершими:
- Денис Пушилін – за його ліквідацію заплатять 50 000 доларів, за поранення – 25 тисяч доларів, за місцезнаходження – 15 тисяч доларів.
- Леонід Пасічник – за його ліквідацію заплатять 30 000 доларів, за поранення – 11 тисяч доларів, за його місцезнаходження – 9900 тисячі доларів.
- Сергій Аксьонов – за його ліквідацію заплатять 20 000 доларів, за поранення – 9 тисяч доларів, за його місцезнаходження – 3 тисячі доларів.
- Володимир Константинов – за його ліквідацію заплатять 12 000 доларів, за поранення – 8 тисяч доларів, за його місцезнаходження – 5 тисяч доларів.
- Кирило Стремоусов – за його ліквідацію заплатять 8 000 доларів, за поранення – 5 тисяч доларів, за місцезнаходження – 3 тисячі доларів.
- Володимир Сальдо – за його ліквідацію заплатять 8 000 доларів, за поранення – 5 тисяч доларів, за місцезнаходження – 3 тисячі доларів.
- Володимир Ліпандін – за його ліквідацію заплатять 5 000 доларів, за поранення – 2 тисячі доларів, за місцезнаходження – 3 тисячі доларів.
- Галина Данильченко – за її ліквідацію заплатять 700 доларів, за поранення – 300 доларів, за місцезнаходження – 100 доларів.
- Олександр Сауленко – за його ліквідацію заплатять 1 000 доларів, за поранення – 500 доларів, за місцезнаходження – 300 доларів.
- Руслан Кірпічов – за його ліквідацію заплатять 1400 доларів, за поранення – 700 доларів, за місцезнаходження – 500 доларів.
- Аскяр Лайшев – за його ліквідацію заплатять 900 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 200 доларів.
- Олександр Іотов – за його ліквідацію заплатять 300 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 100 доларів.
- Андрій Бєлий – за його ліквідацію заплатять 400 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 200 доларів.
- Андрій Перелигін – за його ліквідацію заплатять 250 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 200 доларів.
- Данило Гулак – за його ліквідацію заплатять 500 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 200 доларів.
Раніше активіст Володимир Молчанов розповів, що херсонці, попри труднощі зі зв'язком, допомагають Збройним Силам України. Вони повідомляють про розташування окупантів. За його словами, в одній зі шкіл було влучення в живу силу окупантів і знищили об'єкт. Школа повністю зруйнована, але там жили окупанти, розташували комплекти снарядів і ракет.