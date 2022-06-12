Отримати гроші зможуть небайдужі громадяни України, які знайдуть блокпост окупантів, спалять патруль, завісять українськими прапорами окуповані міста чи вб’ють загарбника.

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План дій

Людина має вирахувати блокпост, патруль або точку збору окупантів чи колаборантів.

Кинути в них коктейлем Молотова чи просто сфотографувати це місце.

Втекти та передати результат роботи правоохоронним органам або на телеграм бот @evorog_bot.

Але найбільше заплатять за знищення зрадників

Активісти оприлюднили список проросійських зрадників, яких необхідно ліквідувати. Рух Опору готовий додатково мотивувати українське підпілля грошима.

Кого треба знищити найпершими:

Денис Пушилін – за його ліквідацію заплатять 50 000 доларів, за поранення – 25 тисяч доларів, за місцезнаходження – 15 тисяч доларів.

– за його ліквідацію заплатять 50 000 доларів, за поранення – 25 тисяч доларів, за місцезнаходження – 15 тисяч доларів. Леонід Пасічник – за його ліквідацію заплатять 30 000 доларів, за поранення – 11 тисяч доларів, за його місцезнаходження – 9900 тисячі доларів.

– за його ліквідацію заплатять 30 000 доларів, за поранення – 11 тисяч доларів, за його місцезнаходження – 9900 тисячі доларів. Сергій Аксьонов – за його ліквідацію заплатять 20 000 доларів, за поранення – 9 тисяч доларів, за його місцезнаходження – 3 тисячі доларів.

– за його ліквідацію заплатять 20 000 доларів, за поранення – 9 тисяч доларів, за його місцезнаходження – 3 тисячі доларів. Володимир Константинов – за його ліквідацію заплатять 12 000 доларів, за поранення – 8 тисяч доларів, за його місцезнаходження – 5 тисяч доларів.

– за його ліквідацію заплатять 12 000 доларів, за поранення – 8 тисяч доларів, за його місцезнаходження – 5 тисяч доларів. Кирило Стремоусов – за його ліквідацію заплатять 8 000 доларів, за поранення – 5 тисяч доларів, за місцезнаходження – 3 тисячі доларів.

– за його ліквідацію заплатять 8 000 доларів, за поранення – 5 тисяч доларів, за місцезнаходження – 3 тисячі доларів. Володимир Сальдо – за його ліквідацію заплатять 8 000 доларів, за поранення – 5 тисяч доларів, за місцезнаходження – 3 тисячі доларів.

– за його ліквідацію заплатять 8 000 доларів, за поранення – 5 тисяч доларів, за місцезнаходження – 3 тисячі доларів. Володимир Ліпандін – за його ліквідацію заплатять 5 000 доларів, за поранення – 2 тисячі доларів, за місцезнаходження – 3 тисячі доларів.

– за його ліквідацію заплатять 5 000 доларів, за поранення – 2 тисячі доларів, за місцезнаходження – 3 тисячі доларів. Галина Данильченко – за її ліквідацію заплатять 700 доларів, за поранення – 300 доларів, за місцезнаходження – 100 доларів.

– за її ліквідацію заплатять 700 доларів, за поранення – 300 доларів, за місцезнаходження – 100 доларів. Олександр Сауленко – за його ліквідацію заплатять 1 000 доларів, за поранення – 500 доларів, за місцезнаходження – 300 доларів.

– за його ліквідацію заплатять 1 000 доларів, за поранення – 500 доларів, за місцезнаходження – 300 доларів. Руслан Кірпічов – за його ліквідацію заплатять 1400 доларів, за поранення – 700 доларів, за місцезнаходження – 500 доларів.

– за його ліквідацію заплатять 1400 доларів, за поранення – 700 доларів, за місцезнаходження – 500 доларів. Аскяр Лайшев – за його ліквідацію заплатять 900 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 200 доларів.

– за його ліквідацію заплатять 900 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 200 доларів. Олександр Іотов – за його ліквідацію заплатять 300 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 100 доларів.

– за його ліквідацію заплатять 300 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 100 доларів. Андрій Бєлий – за його ліквідацію заплатять 400 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 200 доларів.

– за його ліквідацію заплатять 400 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 200 доларів. Андрій Перелигін – за його ліквідацію заплатять 250 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 200 доларів.

– за його ліквідацію заплатять 250 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 200 доларів. Данило Гулак – за його ліквідацію заплатять 500 доларів, за поранення – 400 доларів, за місцезнаходження – 200 доларів.



Раніше активіст Володимир Молчанов розповів, що херсонці, попри труднощі зі зв'язком, допомагають Збройним Силам України. Вони повідомляють про розташування окупантів. За його словами, в одній зі шкіл було влучення в живу силу окупантів і знищили об'єкт. Школа повністю зруйнована, але там жили окупанти, розташували комплекти снарядів і ракет.