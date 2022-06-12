Получить деньги смогут небезразличные граждане Украины, которые найдут блокпост кафиров, сожгут патруль, завесят украинскими флагами оккупированные города или убьют захватчика.

Херсонцы отказались участвовать в раздаче российских паспортов

План действий

Человек должен вычислить блокпост, патруль или точку сбора кафиров или коллаборантов.

Бросить в них коктейлем Молотова или просто сфотографировать это место.

Сбежать и передать результат работы правоохранительным органам или телеграммам бот @evorog_bot.

Но больше всего заплатят за уничтожение предателей

Активисты обнародовали список предателей, которые необходимо ликвидировать. Движение Сопротивления готово дополнительно мотивировать украинское подполье деньгами.

Кого нужно уничтожить первыми:

Денис Пушилин – за его ликвидацию заплатят 50 000 долларов, за ранение – 25 тысяч долларов, за местонахождение – 15 тысяч долларов.

– за его ликвидацию заплатят 50 000 долларов, за ранение – 25 тысяч долларов, за местонахождение – 15 тысяч долларов. Леонид Пасечник – за его ликвидацию заплатят 30 000 долларов, за ранение – 11 тысяч долларов, за его местонахождение – 9900 тысяч долларов.

– за его ликвидацию заплатят 30 000 долларов, за ранение – 11 тысяч долларов, за его местонахождение – 9900 тысяч долларов. Сергей Аксенов – за его ликвидацию заплатят 20 000 долларов, за ранение – 9 тысяч долларов, за его местонахождение – 3 тысячи долларов.

– за его ликвидацию заплатят 20 000 долларов, за ранение – 9 тысяч долларов, за его местонахождение – 3 тысячи долларов. Владимир Константинов – за его ликвидацию заплатят 12 000 долларов, за ранение – 8 тысяч долларов, за его местонахождение – 5 тысяч долларов.

– за его ликвидацию заплатят 12 000 долларов, за ранение – 8 тысяч долларов, за его местонахождение – 5 тысяч долларов. Кирилл Стремоусов – за его ликвидацию заплатят 8 000 долларов, за ранение – 5 тысяч долларов, за местонахождение – 3 тысячи долларов.

– за его ликвидацию заплатят 8 000 долларов, за ранение – 5 тысяч долларов, за местонахождение – 3 тысячи долларов. Владимир Сальдо – за его ликвидацию заплатят 8 000 долларов, за ранение – 5 тысяч долларов, за местонахождение – 3 тысячи долларов.

– за его ликвидацию заплатят 8 000 долларов, за ранение – 5 тысяч долларов, за местонахождение – 3 тысячи долларов. Владимир Липандин – за его ликвидацию заплатят 5 000 долларов, за ранение – 2 тысячи долларов, за местонахождение – 3 тысячи долларов.

– за его ликвидацию заплатят 5 000 долларов, за ранение – 2 тысячи долларов, за местонахождение – 3 тысячи долларов. Галина Данильченко – за ее ликвидацию заплатят 700 долларов, за ранение – 300 долларов, за местонахождение – 100 долларов.

– за ее ликвидацию заплатят 700 долларов, за ранение – 300 долларов, за местонахождение – 100 долларов. Александр Сауленко – за его ликвидацию заплатят 1000 долларов, за ранение – 500 долларов, за местонахождение – 300 долларов.

– за его ликвидацию заплатят 1000 долларов, за ранение – 500 долларов, за местонахождение – 300 долларов. Руслан Кирпичев – за его ликвидацию заплатят 1400 долларов, за ранение – 700 долларов, за местонахождение – 500 долларов.

– за его ликвидацию заплатят 1400 долларов, за ранение – 700 долларов, за местонахождение – 500 долларов. Аскяр Лайшев – за его ликвидацию заплатят 900 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 200 долларов.

– за его ликвидацию заплатят 900 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 200 долларов. Александр Иотов – за его ликвидацию заплатят 300 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 100 долларов.

– за его ликвидацию заплатят 300 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 100 долларов. Андрей Белый – за его ликвидацию заплатят 400 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 200 долларов.

– за его ликвидацию заплатят 400 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 200 долларов. Андрей Перелыгин – за его ликвидацию заплатят 250 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 200 долларов.

– за его ликвидацию заплатят 250 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 200 долларов. Данило Гулак – за его ликвидацию заплатят 500 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 200 долларов.



Ранее активист Владимир Молчанов рассказал, что херсонцы, несмотря на сложности со связью, помогают Вооруженным Силам Украины . Они сообщают о расположении кафиров. По его словам, в одной из школ было попадание в живую силу кафиров и уничтожили объект. Школа полностью разрушена, но там жили кафиры, расположили комплекты снарядов и ракет.