Получить деньги смогут небезразличные граждане Украины, которые найдут блокпост кафиров, сожгут патруль, завесят украинскими флагами оккупированные города или убьют захватчика.
Херсонцы отказались участвовать в раздаче российских паспортов
План действий
- Человек должен вычислить блокпост, патруль или точку сбора кафиров или коллаборантов.
- Бросить в них коктейлем Молотова или просто сфотографировать это место.
- Сбежать и передать результат работы правоохранительным органам или телеграммам бот @evorog_bot.
Но больше всего заплатят за уничтожение предателей
Активисты обнародовали список предателей, которые необходимо ликвидировать. Движение Сопротивления готово дополнительно мотивировать украинское подполье деньгами.
Кого нужно уничтожить первыми:
- Денис Пушилин – за его ликвидацию заплатят 50 000 долларов, за ранение – 25 тысяч долларов, за местонахождение – 15 тысяч долларов.
- Леонид Пасечник – за его ликвидацию заплатят 30 000 долларов, за ранение – 11 тысяч долларов, за его местонахождение – 9900 тысяч долларов.
- Сергей Аксенов – за его ликвидацию заплатят 20 000 долларов, за ранение – 9 тысяч долларов, за его местонахождение – 3 тысячи долларов.
- Владимир Константинов – за его ликвидацию заплатят 12 000 долларов, за ранение – 8 тысяч долларов, за его местонахождение – 5 тысяч долларов.
- Кирилл Стремоусов – за его ликвидацию заплатят 8 000 долларов, за ранение – 5 тысяч долларов, за местонахождение – 3 тысячи долларов.
- Владимир Сальдо – за его ликвидацию заплатят 8 000 долларов, за ранение – 5 тысяч долларов, за местонахождение – 3 тысячи долларов.
- Владимир Липандин – за его ликвидацию заплатят 5 000 долларов, за ранение – 2 тысячи долларов, за местонахождение – 3 тысячи долларов.
- Галина Данильченко – за ее ликвидацию заплатят 700 долларов, за ранение – 300 долларов, за местонахождение – 100 долларов.
- Александр Сауленко – за его ликвидацию заплатят 1000 долларов, за ранение – 500 долларов, за местонахождение – 300 долларов.
- Руслан Кирпичев – за его ликвидацию заплатят 1400 долларов, за ранение – 700 долларов, за местонахождение – 500 долларов.
- Аскяр Лайшев – за его ликвидацию заплатят 900 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 200 долларов.
- Александр Иотов – за его ликвидацию заплатят 300 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 100 долларов.
- Андрей Белый – за его ликвидацию заплатят 400 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 200 долларов.
- Андрей Перелыгин – за его ликвидацию заплатят 250 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 200 долларов.
- Данило Гулак – за его ликвидацию заплатят 500 долларов, за ранение – 400 долларов, за местонахождение – 200 долларов.
Ранее активист Владимир Молчанов рассказал, что херсонцы, несмотря на сложности со связью, помогают Вооруженным Силам Украины . Они сообщают о расположении кафиров. По его словам, в одной из школ было попадание в живую силу кафиров и уничтожили объект. Школа полностью разрушена, но там жили кафиры, расположили комплекты снарядов и ракет.