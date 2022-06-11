Об этом для 24 канала сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что в городе нет медицинского обслуживания.

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"Уровень медицинской помощи существенно снизился уровень и особенно из-за, потому что нет лекарства и никакой противоэпидемиологической службы. Движение самих оккупантов будет способствовать распространению болезней", – сказал Молчанов.

Находятся в антисанитарии

По словам активиста, среди оккупационных войск царит антисанитария. Даже среди тех, кого мобилизовали с оккупированных украинских территорий. Это также будет способствовать распространению этих болезней.

"Это же были украинцы. Странно, что с ними такое произошло после 8 лет "русского мира". Они стали абсолютно похожими на россиян, которые приходят и впервые видят унитаз, которые впервые видят какие-то умывальники. Не знают, что надо мыть руки. Местные" , которые видели кафиров на блокпостах, говорят, что от них сейчас настолько пахнет, что ждать можно не только холеры", – отметил Молчанов.

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Он считает, что следует ожидать и ряд других болезней, которые хотя бы были в старых войнах, но о них забыли. Речь идет о тифе и вшей. К сожалению, это ждет не только россиян, но и оставшихся в оккупации.

Херсонцы сообщают о расположении захватчиков

Активист считает, что увольнение Херсона и области не за горами. Украинские военные малыми силами наступают на разных направлениях. Оккупанты не завозят резервы из России, разве перебрасывают силы и технику из Запорожской области.

Молчанов рассказал, что, несмотря на трудности со связью, херсонцы помогают Вооруженным Силам Украины. Они сообщают о расположении кафиров. Пока нет подтверждений, о гибели двух генералов, но у активиста есть определенная информация из своих источников.

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"В одной из школ было огромное попадание в живую силу кафиров и уничтожили объект. Школа полностью разрушена, но там жили кафиры. Есть информация, что это были арабы и сирийцы. Там они разместили комплекты снарядов и ракет. Все это взорвали", – отметил активист

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