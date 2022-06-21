Про це 24 каналу розповів радник голови Херсонської ОВА та військовослужбовець тероборони Сергій Хлань. Він також зазначив, що у Каховці знайшли тіло цивільної людини, яку нещодавно викрали – смерть настала від вогнепального поранення, а знайшли жертву у лісі поруч із містом.

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"Росіяни постійно схиляють місцевих до колабораціонізму і якщо чують відмову, то дуже часто викрадають людей та катують їх", – говорить Хлань.

За словами військовослужбовця, у ворожому полоні досі перебуває очільник Херсонської ОДА Андрій Путілов, йому закидали те, що він дотичний до перекриття води в Крим і змушували погодитись на посаду в окупаційній владі.

Окупанти шукають відомих людей чи працівників критичних підприємств і намагаються схилити їх на свій бік. Людей змушують бути колаборантами і якщо хтось відмовляється – піддається катуванню,

– зазначає Хлань.

"Я завжди казав і продовжую казати – краще покинути окуповану Херсонщину, варто виїздити. Адже піддаватись щодня таким великим ризикам і життю на окупованій території – це дуже важко. В області не вистачає ліків, гуманітарна криза, постійні переслідування", – рекомендує радник голови ОВА.

Ніхто не може відчувати себе захищеним, говорить Сергій Хлань, адже переслідують активістів, громадських діячів і просто цивільних.

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