Так, вчора окупанти викрали весь реєстр виборців, аби спробувати підробити результати голосування. Про це 24 каналу розповів Сергій Хлань, радник голови Херсонської ОВА та військовослужбовець ТрО.

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Що відомо про викрадення списків виборців

За даними поліції, російські загарбники вдерлися у Державний архів Херсонської області та викрали документацію зі списками виборців. Зокрема, у їхніх руках опинилися списки волевиявлення українців на виборах президента у 2019 році.

Озброєні росіяни мали при собі посвідчення працівників окупаційної "військово-цивільної адміністрації Херсонської області". Вони пригрозили працівникам архіву та вилучили 15 коробок із виборчою документацією.

Ситуація тривожна, адже за допомогою цієї документації вони можуть сфальсифікувати волевиявлення народу, – сказав Хлань.

Він додав, що наразі усі плани ворога руйнуються. Саме тому окупанти постійно переносять їх – то на осінь, то на наступний рік.

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Крім того, один з головних колаборантів Стрємоусов заявив, що референдум мають провести вже цієї осені. Вони сподіваються, що до кінця року Херсон та Херсонська область увійдуть до складу Росії. Щоправда, окупанти й зрадники можуть лише мріяти про це, адже Херсонщина – це Україна. Так завжди було, є і буде.

Ситуація на Херсонщині: коротко

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