Однак, росіяни постійно підтягують резерви. Про це 24 каналу сказав Сергій Хлань, радник голови Херсонської ОВА та військовослужбовець ТРО.
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Вони постійно підтягують резерви, а ми постійно влучно по них попадаємо. Вони продовжують це робити, а ми продовжуємо їх трощити,
– відзначив радник голови ОВА.
Це хаотичні обстріли
Хлань зауважив, що окупанти відповідають своєю артилерією, але це більше нагадує агонію. Усі ці відповіді вони спрямовують на населені пункти, внаслідок чого страждає багато мирного населення.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Російські військові не можуть поділити "сфери впливу" на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, перестрілки зафіксували у Чорнобаївці та Новій Каховці.
- За даними СБУ, російські окупанти на Херсонщині скаженіють від страху. Вони скаржаться, що їх постійно обстрілюють українські військові.
- Головне управління розвідки Міноборони України встановило, що росіяни готові самостійно вбивати тих, хто не хоче виконувати їхні злочинні накази. Про це свідчить перехоплена розмова окупанта з дружиною.
- Херсонський активіст зазначив, ситуація із зв'язком у Херсоні – стабільно погана. Ба більше, що окупанти намагаються "вбити Viber" – єдиний канал комунікації між херсонцями, що залишились в окупації та підконтрольною частиною України.
- Росіяни мінують Херсонську область боєприпасами з 1950-х років минулого століття. За даними розвідки, вони мали бути знищені, однак російське командування присвоїло кошти на утилізацію та передало небезпечний вантаж у передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій.
- На Херсонщині неабияк активізувався рух опору, що зовсім не тішить російських бойовиків. Так, у Херсоні підірвали автівку колаборанта Соболєва, який перейшов на бік окупантів з початку повномасштабного вторгнення.
- Місцеві жителі переконані, що незабаром загарбники пошкодують, що прийшли на нашу землю. Адже ЗСУ зовсім близьку, а тікати вже пізно.
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