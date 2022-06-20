Однак, росіяни постійно підтягують резерви. Про це 24 каналу сказав Сергій Хлань, радник голови Херсонської ОВА та військовослужбовець ТРО.

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Вони постійно підтягують резерви, а ми постійно влучно по них попадаємо. Вони продовжують це робити, а ми продовжуємо їх трощити,

– відзначив радник голови ОВА.

Це хаотичні обстріли

Хлань зауважив, що окупанти відповідають своєю артилерією, але це більше нагадує агонію. Усі ці відповіді вони спрямовують на населені пункти, внаслідок чого страждає багато мирного населення.

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