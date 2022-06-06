Очаків блокує для загарбників вихід із Дніпро-Бузького лиману

Про це повідомив у соціальних мережах речник глави Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він заявив, що херсонський колаборант Володимир Сальдо вимагає захопити Очаків.

До речі Окупанти намагаються сковувати ЗСУ на Півдні і гатять з артилерії

За інформацією Братчука, зрадник, якого Європейський Союз включив до 6 пакета санкцій, хоче відновити судноплавство в районі портів Херсонської області.

Очаків, який контролюють українській військові, блокує для загарбників вихід із Дніпро-Бузького лиману до Чорного моря.

Хочемо порадити колаборанту Сальдо починати думати не про захоплення нових міст, а про те, куди тікати з Херсонщини після деокупації,

– резюмував Братчук.



Колаборант Сальдо вимагає захопити Очаків, щоб мати вихід у море / Скриншот

Зрадник Сальдо хоче відзначити так званий "день Росії"

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що незаконний "керівник" тимчасово окупованої Херсонської області вдався до маніпуляції.

Він заявив, що Херсонщина відзначить так званий "день Росії" разом з росіянами. Сальдо сказав, що свято буде сплановане так, щоб жителі "відчули себе частиною великої країни".

Російські військові обстрілюють Очаків

Миколаївська область потерпає від обстрілів російських військових, які відкривають вогонь з окупованих територій Херсонщини.

У ніч з 30 на 31 травня російські військові відкрили вогонь по Очакову. Місто потрапило під обстріл близько 23:00

Оперативне командування "Південь" інформувало, що нічні обстріли по Очакову велися реактивними системами залпового вогню "Смерч" та "Ураган".

1 червня в ОК "Південь" інформували, що збройні сили Росії з Кінбурнської коси реактивними системами залпового вогню "Град" завдавали удару по Очакову.

Окупанти знищили в Очакові приватний житловий будинок. Крім цього, вони суттєво пошкодили портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно. Щонайменше одна людина отримала поранення. Ще одного обстрілу Очаків зазнав у ніч проти 2 червня.

Це важливо – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ на 103 день війни: дивіться відео