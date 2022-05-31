Наслідки нічного обстрілу Очакова
Про обстріл населених пунктів Миколаївщини повідомило оперативне командування "Південь" у зведенні.
Увага Ранковий обстріл Миколаєва: відомо про одного поранено, пошкоджено понад 20 будинків
Продовжується обстріл населених пунктів Миколаївщини реактивними системами залпового вогню "Смерч" та "Ураган". Вночі завдано удару по Очакову,
– йдеться у повідомленні.
Пошкоджено хлібзавод та газову трубу
У зведенні повідомили, що внаслідок нічного обстрілу пошкоджено газову трубу газорозподільної станції та місцевий хлібозавод. Пожежу оперативно локалізували, жертв та загрози витоку газу нема.
Зруйнована інфраструктура та постраждалі у Миколаєві
Військові повідомили про наслідки атаки на Миколаїв. Відомо, що внаслідок чергової атаки ворога понівечено житлові будинки. Інформацію щодо кількості постраждалих – уточнюють.
Ворог підступно вкривав вогнем спальний район міста серед ночі. Ворожою артилерією обстріляно Воскресенську, Галицинівську, Шевченківську громаду. Є постраждалі. Інформація уточнюється,
– зазначили в командуванні.
Також відомо про руйнування у Широківській громаді – тут ворог пошкодив 7 житлових будинків, фермерське господарство, їдальню.
Росіяни регулярно обстрілюють Миколаївщину
- Миколаївська область перебуває у досяжності реактивних систем залпового вогню ворога, а тому регулярно піддається атакам росіян.
- День за днем вони обстрілюють як район, так і місто. Зокрема вранці 30 травня окупанти гатили по одному із житлових кварталів Миколаєва. Ворожі снаряди пошкодили аж 21 приватний будинок.
- 29 травня окупанти теж обстрілювали Миколаїв. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, ще один чоловік – загинув.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що у Миколаєві готові до будь-якого розвитку подій. Водночас раптовий штурм міста зараз неможливий, адже українські військові ретельно стежать за тим, чим займаються окупанти.
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