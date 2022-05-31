Последствия ночного обстрела Очакова

Об обстреле населенных пунктов Николаевщины сообщило оперативное командование "Юг" в строительстве.

Внимание Утренний обстрел Николаева: известно об одном ранено, повреждено более 20 домов

Продолжаются обстрелы населенных пунктов Николаевщины реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Ураган". Ночью нанесен удар по Очакову,

– говорится в сообщении.

Поврежден хлебзавод и газовая труба

В своде сообщили, что в результате ночных обстрелов повреждена газовая труба газораспределительной станции и местный хлебозавод. Пожар оперативно локализованы, жертв и угрозы утечки газа нет.

Разрушена инфраструктура и пострадавшие в Николаеве

Военные сообщили о последствиях атаки на Николаев. Известно, что в результате очередной атаки врага изуродованы жилые дома. Информацию о количестве пострадавших – уточняют.

Враг коварно покрывал огнем спальный район города ночью. Вражеской артиллерией обстреляна Воскресенская, Галицыновская, Шевченковская община. Есть пострадавшие. Информация уточняется,

– отметили в командовании.

Также известно о разрушениях в Широковской общине – здесь враг повредил 7 жилых домов, фермерское хозяйство, столовую.

Россияне регулярно обстреливают Николаевщину