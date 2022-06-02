У Офісі Президента повідомили, що в перший день літа російські окупанти вчергове обстріляли обласний центр. Після обіду обстрілів зазнали два житлові райони Миколаєва, повідомляє 24 канал.

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Обстріли росіян продовжуються

У Миколаєві через атаку ворога пошкодження отримали дві багатоповерхівки. Також пошкоджені чотири приватні будинки та господарські будівлі. На жаль, є загиблі та поранені. Загинуло дві людини, ще дві отримали поранення.

Уночі також був ворожий обстріл міста Очакова, що в Миколаївському районі. Тому тепер у прилеглій громаді немає світла. Інформацію про постраждалих ще уточнюють.

Також зранку російські окупанти підло обстріляли об'єкт критичної інфраструктури біля одного із населених пунктів Ольшанської громади.

Вдень від обстрілів росіян також потерпав Баштанський район. Ворог атакував Широківську громаду. Пошкодження отримала трансформаторна підстанція. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих, на щастя, немає.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.

Наслідки обстрілів фіксують

У поліції Миколаївської області повідомили, що за добу 1 червня ворожі російські війська зруйнували 23 об'єкти цивільної інфраструктури регіону. Всі наслідки дій ворога поліція фіксує.

Правоохоронці за своїми даними також підтверджують, що ударів зазнали Миколаїв та п'ять населених пунктів області. Мовиться про Очаків, Шевченкове, Лупареве, Лепетиха та Галицинове. Є загиблі та постраждалі.

Пошкодження отримали загалом шість багатоповерхівок, 12 приватних будинків, чотири приватні підприємства та інші об'єкти інфраструктури.

Правоохоронці документують наслідки чергових ворожих обстрілів. Проводять розслідування у справі про порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація на Миколаївщині

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляли, що російські загарбники починають інтенсивніше бити на Південнобузькому напрямку. Вони стали ще більше обстрілювати позиції ЗСУ. Також ворог з мінометів та артилерії продовжує обстрілювати мирні населені пункти.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що на 31 травня російські окупанти своїми обстрілами вбили в місті вже 102 людини. Поранених в чотири рази більше – це 452 людини, серед яких є четверо дітей.

До всього цього місто має ще одну проблему – відсутність води. Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка забезпечує воду і розташована та тимчасово окупованій Херсонщині. Тому відремонтувати її поки неможливо. Відповідно й невідомо, коли в місті буде повноцінна вода.

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