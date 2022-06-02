В Офисе Президента сообщили, что в первый день лета российские кафиры в очередной раз обстреляли областной центр. После обеда обстрелов потерпели два жилых района Николаева, сообщает 24 канал.

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Обстрелы россиян продолжаются

В Николаеве из-за атаки врага повреждения получили две многоэтажки. Также повреждены четыре частных дома и хозяйственные здания. К сожалению, есть погибшие и раненые. Погибли два человека, еще два получили ранения.

Ночью также был вражеский обстрел города Очакова в Николаевском районе. Поэтому теперь в близлежащей общине нет света. Информацию о пострадавших еще уточняют.

Также утром российские кафиры подло обстреляли объект критической инфраструктуры возле одного из населенных пунктов Ольшанского общества.

Днем от обстрелов россиян также страдал Баштанский район. Враг атаковал Широковскую общину. Повреждение получила трансформаторная подстанция. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. Потерпевших, к счастью, нет.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

Последствия обстрелов фиксируют

В полиции Николаевской области сообщили, что за сутки 1 июня вражеские российские войска разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры региона. Все последствия действий противника полиция фиксирует.

Правоохранители по своим данным также подтверждают, что удары потерпели Николаев и пять населенных пунктов области. Речь идет о Очаков, Шевченково, Лупарево, Лепетихе и Галицинове. Есть погибшие и пострадавшие.

Повреждения получили в общей сложности шесть многоэтажек, 12 частных домов, четыре частных предприятия и другие объекты инфраструктуры.

Правоохранители документируют последствия очередных вражеских обстрелов. Проводят расследование по делу о нарушении законов и обычаев войны.

Ситуация в Николаевской области

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что российские захватчики начинают интенсивнее избивать на Южнобужском направлении. Они стали еще больше обстреливать позиции ВСУ. Враг из минометов и артиллерии продолжает обстреливать мирные населенные пункты.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал , что на 31 мая российские кафиры своими обстрелами убили в городе уже 102 человека. Раненых в четыре раза больше – это 452 человека, среди которых четверо детей.

Ко всему этому у города есть еще одна проблема – отсутствие воды. Россияне повредили инфраструктуру, которая обеспечивает воду и расположена и временно оккупирована Херсонщиной. Поэтому отремонтировать его пока невозможно. Соответственно неизвестно, когда в городе будет полноценная вода.

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