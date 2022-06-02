Кроме того, враг минометов и артиллерии обстрелял мирные населенные пункты. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 2 июня.

Армия Беларуси получила из России современные вооружения и технику

Количество обстрелов увеличивается

На Южнобужском направлении кафиры увеличили количество обстрелов наших позиций. Также обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое,

– говорится в сообщении.

Не обошлось, к сожалению, без авиаударов. Российские кафиры били вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

Ситуация по всем направлениям утром 2 июня

На Волынском и Полесском направлениях переоснащают подразделения белорусских войск современными образцами вооружения и военной техники. Есть угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении активные действия не зафиксированы. Продолжается доукомплектование подразделений врага, понесших потери во время боев. С территории России враг обстрелял из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.

В Харьковском направлении россияне пытаются удержать занятые позиции. Обстреливают из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Михайловки, Прудянки и Верхнего Салтова.

В Славянском направлении враг тоже удерживает занятые позиции, проводит разведку и пытается возобновить наступление. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах Довгенького, Курульки, Вернополья и Долины.

В Донецком направлении ситуация остается сложной. Россияне обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией. На Лиманском направлении шли бои возле Райгородка. Враг понес потери и отошел.

Россияне штурмуют Северодонецк. Также они наступали на Боброво, Устиновку, Нагорное и Белогоровку, но безрезультатно.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боев не было. Захватчики обстреливали украинские войска из артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг оборудует занятые позиции и пополняет свои запасы. На Бессарабском направлении существенных изменений не было.

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