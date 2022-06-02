В Офисе Президента сообщили, что за минувшие сутки было 11 обстрелов. Били из танков, артиллерии, минометов, сообщает 24 канал.

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Есть повреждения, погибшие и раненые

Кроме этого, российские кафиры использовали для обстрелов реактивные системы залпового огня типа "Ураган" и "Смерч". Именно от них обстрелы получили населенные пункты Славянск, Соледар, Бахмут, Авдеевка, Николаевка, Торецк, Святогорск. Также под обстрелы врага попали поселки Татьяновка, Сухая Балка, поселки городского типа Нью-Йорк и Очеретино.

В результате подлого вражеского огня погибли 4 человека, ранения получили 7 гражданских лиц.

Пострадала и инфраструктура. Повреждения получили 20 инфраструктурных объектов. Среди них есть жилые дома, Центр безопасности граждан, предприятия и другие.

Утром 2 июня был удар кассетными боеприпасами по окрестностям Славянска. Последствия прилета выясняются.

В области нет газовой поставки. Также частично нет воды и электричества.

Обстрелы россиян

Украинцам неоднократно напоминают, что российские кафиры обстреляют всю территорию Украины. Именно поэтому, где бы человек ни находился, когда он слышит воздушную тревогу, то обязательно следует уходить в безопасное место. Да, российские захватчики продолжают обстреливать Сумскую область. Этой ночью они нанесли сразу три ракетных удара с самолета по Краснопольской общине.

Подробнее об обстреле Славянска рассказывал глава военной гражданской администрации города Вадим Лях. По его словам, жертв, к счастью, нет. Разрушения потерпел частный сектор на окраине города . Нет, воды, света и газа. Поэтому Лях снова советует людям уезжать. Ведь уберечься от российских ракет невозможно.

Кроме того, ночью на 2 июня в российских страницах в соцсетях появились сообщения об "обустройстве огневых позиций национальных батальонов" в Донецкой области. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предполагал, что это сигнал того, что россияне готовят очередной обстрел образовательных учреждений.

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