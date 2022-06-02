У Офісі Президента повідомили, що за минулу добу було 11 обстрілів. Били з танків, артилерії, мінометів, повідомляє 24 канал.

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Є пошкодження, загиблі та поранені

Окрім цього, російські окупанти використовували для обстрілів реактивні системи залпового вогню типу "Ураган" та "Смерч". Саме від них обстрілів зазнали населені пункти Слов'янськ, Соледар, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк, Святогірськ. Також під обстріли ворога потрапили селища Тетянівка, Суха Балка, селища міського типу Нью-Йорк та Очеретино.

Внаслідок підлого ворожого вогню загинуло 4 людей, поранення отримали 7 цивільних осіб.

Постраждала й інфраструктура. Пошкодження отримали 20 інфраструктурних об'єктів. Серед них є житлові будинки, Центр безпеки громадян, підприємства та інші.

Зранку 2 червня був удар касетними боєприпасами по околицям Слов'янська. Наслідки прильоту з'ясовують.

В області немає газового постачання. Також частково немає води та електрики.

Обстріли росіян

Українцям неодноразово нагадують, що російські окупанти обстрілють всю територію України. Саме тому, де б людина не перебувала, коли вона чує повітряну тривогу, то неодмінно слід йти в безпечне місце. Так, російські загарбники продовжують обстрілювати Сумську область. Цієї ночі вони завдали відразу три ракетні удари з літака по Краснопільській громаді.

Детальніше про обстріл Слов'янська розповідав голова військової цивільної адміністрації міста Вадим Лях. За його словами, жертв, на щастя, немає. Натомість руйнувань зазнав приватний сектор на околиці міста. Немає, води, світла та газу. Тому Лях знову радить людям виїжджати. Адже вберегтись від російських ракет неможливо.

Крім того, вночі проти 2 червня у російських сторінках у соцмережах з'явилися повідомлення про "облаштування вогневих позицій національних батальйонів" в Донецькій області. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко припускав, що це сигнал того, що росіяни готують черговий обстріл освітніх закладів.

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