Відтак, Укрзалізниця повідомила про затримки низки поїздів, а також ситуацію на станціях.

Увага Окупанти по Львівщині випустили 4 ракети з Чорного моря: постраждали 2 райони

Які потяги затримуються

№ 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя

№ 18 Львів – Харків

№ 37 Ужгород – Одеса

№ 13 Київ – Солотвино

№ 45 Ужгород – Харків

№ 96 Рахів – Київ

№ 95 Київ – Рахів

№ 1 Івано-Франківськ – Харків

№ 43 Івано-Франківськ – Київ

№ 14 Солотвино – Київ

№ 38 Одеса – Ужгород

№ 25 Рахів – Одеса

№ 29 Київ – Ужгород

Також сьогодні, 2 червня, до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:

№ 6155 Львів – Лавочне

№ 6187 Львів – Мукачево

№ 6189 Львів – Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне)

Крім того, в УЗ наголосили, що впродовж дня не курсуватиме потяг № 829/830 Львів – Ужгород – Львів.

Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються,

– йдеться у повідомленні.

На станціях пасажирів годуватимуть

Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.

Головне про ракетний обстріл Львова

1 червня ввечері у Львівській області росіяни завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури – це залізниця в Стрийському та Самбірському районах.

За попереднім даними, 5 людей травмовано. Масштаби пошкоджень уточнюють

До цього вибухи у Львівській області лунали у ніч проти 17 травня – ворог обстрілював залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.

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