Відтак, Укрзалізниця повідомила про затримки низки поїздів, а також ситуацію на станціях.

Увага Окупанти по Львівщині випустили 4 ракети з Чорного моря: постраждали 2 райони

Які потяги затримуються

  • № 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя
  • № 18 Львів – Харків
  • № 37 Ужгород – Одеса
  • № 13 Київ – Солотвино
  • № 45 Ужгород – Харків
  • № 96 Рахів – Київ
  • № 95 Київ – Рахів
  • № 1 Івано-Франківськ – Харків
  • № 43 Івано-Франківськ – Київ
  • № 14 Солотвино – Київ
  • № 38 Одеса – Ужгород
  • № 25 Рахів – Одеса
  • № 29 Київ – Ужгород

Також сьогодні, 2 червня, до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:

  • № 6155 Львів – Лавочне
  • № 6187 Львів – Мукачево
  • № 6189 Львів – Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне)

Крім того, в УЗ наголосили, що впродовж дня не курсуватиме потяг № 829/830 Львів – Ужгород – Львів.

Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються,
– йдеться у повідомленні.

На станціях пасажирів годуватимуть

Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.

Головне про ракетний обстріл Львова

  • 1 червня ввечері у Львівській області росіяни завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури – це залізниця в Стрийському та Самбірському районах.
  • За попереднім даними, 5 людей травмовано. Масштаби пошкоджень уточнюють
  • До цього вибухи у Львівській області лунали у ніч проти 17 травня – ворог обстрілював залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.

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