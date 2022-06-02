Відтак, Укрзалізниця повідомила про затримки низки поїздів, а також ситуацію на станціях.
Увага Окупанти по Львівщині випустили 4 ракети з Чорного моря: постраждали 2 райони
Які потяги затримуються
- № 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя
- № 18 Львів – Харків
- № 37 Ужгород – Одеса
- № 13 Київ – Солотвино
- № 45 Ужгород – Харків
- № 96 Рахів – Київ
- № 95 Київ – Рахів
- № 1 Івано-Франківськ – Харків
- № 43 Івано-Франківськ – Київ
- № 14 Солотвино – Київ
- № 38 Одеса – Ужгород
- № 25 Рахів – Одеса
- № 29 Київ – Ужгород
Також сьогодні, 2 червня, до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:
- № 6155 Львів – Лавочне
- № 6187 Львів – Мукачево
- № 6189 Львів – Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне)
Крім того, в УЗ наголосили, що впродовж дня не курсуватиме потяг № 829/830 Львів – Ужгород – Львів.
Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються,
– йдеться у повідомленні.
На станціях пасажирів годуватимуть
Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.
Головне про ракетний обстріл Львова
- 1 червня ввечері у Львівській області росіяни завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури – це залізниця в Стрийському та Самбірському районах.
- За попереднім даними, 5 людей травмовано. Масштаби пошкоджень уточнюють
- До цього вибухи у Львівській області лунали у ніч проти 17 травня – ворог обстрілював залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.
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