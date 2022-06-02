Следовательно, Укрзализныця сообщила о задержках ряда поездов, а также ситуации на станциях.

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Какие поезда задерживаются

  • №6 Ивано-Франковск – Запорожье
  • №18 Львов – Харьков
  • №37 Ужгород – Одесса
  • № 13 Киев – Солотвино
  • № 45 Ужгород – Харьков
  • № 96 Рахов – Киев
  • № 95 Киев – Рахов
  • № 1 Ивано-Франковск – Харьков
  • № 43 Ивано-Франковск – Киев
  • № 14 Солотвино – Киев
  • №38 Одесса – Ужгород
  • № 25 Рахов – Одесса
  • №29 Киев – Ужгород

Также сегодня, 2 июня, до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

  • № 6155 Львов – Лавочное
  • № 6187 Львов – Мукачево
  • № 6189 Львов – Лавочное Чоп (в обратном направлении – к ст. Лавочное)

Кроме того, в УЗ отметили, что в течение дня не будет курсировать поезд №829/830 Львов – Ужгород – Львов.

Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются,
– говорится в сообщении.

На станциях пассажиров будут кормить

Кроме того, железные дороги с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками.

Главное о ракетном обстреле Львова

  • 1 июня вечером во Львовской области россияне нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры – это железная дорога в Стрыйском и Самборском районах.
  • По предварительным данным, 5 человек травмированы . Масштабы повреждений уточняют
  • До этого взрывы во Львовской области раздавались в ночь на 17 мая – враг обстреливал железнодорожный объект в Новояворовской общине.

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