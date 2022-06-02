Деталі обстрілу розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, обстріл стався у період з 22:45 по 22:55.
Важливо Усі потяги, які затримувалися через ракетний удар на Львівщині, продовжили рух
Загалом "прилетіли" чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря.
Об'єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці "Львівської залізниці" працюють над відновленням сполучення,
– сказав Козицький.
На жаль, є 5 поранених, з яких:
- 3 – у Стрийському районі,
- 2 – у Самбірському.
"Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема", – додав очільник Львівської ОВА.
Він також закликав людей ретельно стежити за тим, де черпати інформацію. Адже 1 червня один з телеграм-каналів поширив фейк про цей ракетний удар. Багато телеграм-каналів, медіа і людей перепостили собі цей фейк, а потім першоджерело відредагувало інформацію. У цьому контексті Козицький закликав користуватися лише офіційними джерелами інформації.
Головне про ракетний удар по Львівщині
- Через загрозу ворожого обстрілу на території усієї України оголосили повітряну тривогу. Зокрема, приблизно о 21:30 сирени почали лунати й на Львівщині.
- Через годину місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибухів. Цю інформацію також підтвердили у Львівській обласній військовій адміністрації. Голова ОВА Максим Козицький закликав не залишати укриттів.
- Пізніше очільник області повідомив, що ворожі ракети влучили в об'єкт транспортної інфраструктури. Спершу було відомо лише про двох постраждалих. Однак через деякий час Козицький повідомив, що внаслідок атаки росіян зазнали поранень 5 цивільних.
- Медики їх оглянули та надали необхідну допомогу. Постраждалі перебувають у легкому або стані середньої важкості. Загрози для їхніх життів немає. Ніхто із залізничників не постраждав.
Козицький розповів деталі про ракетний удар по Львівщині: дивіться відео