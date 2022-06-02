Деталі обстрілу розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, обстріл стався у період з 22:45 по 22:55.

Важливо Усі потяги, які затримувалися через ракетний удар на Львівщині, продовжили рух

Загалом "прилетіли" чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря.

Об'єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці "Львівської залізниці" працюють над відновленням сполучення,

– сказав Козицький.

На жаль, є 5 поранених, з яких:

3 – у Стрийському районі,

2 – у Самбірському.

"Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема", – додав очільник Львівської ОВА.

Він також закликав людей ретельно стежити за тим, де черпати інформацію. Адже 1 червня один з телеграм-каналів поширив фейк про цей ракетний удар. Багато телеграм-каналів, медіа і людей перепостили собі цей фейк, а потім першоджерело відредагувало інформацію. У цьому контексті Козицький закликав користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Головне про ракетний удар по Львівщині

Через загрозу ворожого обстрілу на території усієї України оголосили повітряну тривогу. Зокрема, приблизно о 21:30 сирени почали лунати й на Львівщині.

Через годину місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибухів. Цю інформацію також підтвердили у Львівській обласній військовій адміністрації. Голова ОВА Максим Козицький закликав не залишати укриттів.

Пізніше очільник області повідомив, що ворожі ракети влучили в об'єкт транспортної інфраструктури. Спершу було відомо лише про двох постраждалих. Однак через деякий час Козицький повідомив, що внаслідок атаки росіян зазнали поранень 5 цивільних.

Медики їх оглянули та надали необхідну допомогу. Постраждалі перебувають у легкому або стані середньої важкості. Загрози для їхніх життів немає. Ніхто із залізничників не постраждав.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги жителі Київської області також почули звуки, схожі на вибухи. У соцмережах одразу ж почала ширитися інформація, що за 100 кілометрів від української столиці збили ракету. Тож, цілком ймовірно, це могли бути звуки роботи систем протиповітряної оборони. Станом на початок наступної доби офіційного підтвердження вибухів на Київщині не було.

Козицький розповів деталі про ракетний удар по Львівщині: дивіться відео