Наразі точно невідомо, куди саме влучили ракети окупантів. Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький обіцяв розповісти детальніше про наслідки обстрілу вранці 2 червня.
До теми Удару по Бескидському тунелю не було, але пошкодили саме залізницю, – Камишін
Усі потяги, які зупинилися внаслідок обстрілу, рушили
Глава Укрзалізниці Олександр Камишін розповів, що російські загарбники 1 червня вчергове завдали удару по інфраструктурі Львівської залізниці. Внаслідок цього трапилася затримка трьох потягів. Вони перебували у безпечних місцях, тож загрози для життя пасажирів не було. Зокрема зупинилися наступні поїзди:
- № 30 Ужгород – Київ;
- № 13 Солотвино – Київ;
- № 145 Львів – Ужгород.
О 1:46 Камишін повідомив, що один з цих потягів вже розпочав рух. Приблизно через пів години рушили й інші 2 поїзди.
Другий та третій пасажирські поїзди теж поїхали. Все буде добре!,
– написав глава Укрзалізниці.
Коротко про обстріл Львівщини російськими окупантами
- Через загрозу ворожого обстрілу на території усієї України оголосили повітряну тривогу. Зокрема, приблизно о 21:30 сирени почали лунати й на Львівщині.
- Через годину місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибухів. Цю інформацію також підтвердили у Львівській обласній військовій адміністрації. Голова ОВА Максим Козицький закликав не залишати укриттів.
- Пізніше очільник області повідомив, що ворожі ракети влучили в об'єкт транспортної інфраструктури. Спершу було відомо лише про двох постраждалих. Однак через деякий час Козицький повідомив, що внаслідок атаки росіян зазнали поранень 5 цивільних.
- Медики їх оглянули та надали необхідну допомогу. Постраждалі перебувають у легкому або стані середньої важкості. Загрози для їхніх життів немає.
- Водночас Камишін додав, що ніхто із залізничників не постраждав.
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