Пока точно неизвестно, куда именно попали ракеты оккупантов. Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий обещал подробнее рассказать о последствиях обстрела утром 2 июня.

К теме Удара по Бескидскому тоннелю не было, но повредили железную дорогу, – Камышин

Все поезда, остановившиеся в результате обстрела, тронулись

Глава Укрзализныци Александр Камышин рассказал, что российские захватчики 1 июня в очередной раз нанесли удар по инфраструктуре Львовской железной дороги. В результате произошла задержка трех поездов. Они находились в безопасных местах, так что угрозы для жизни пассажиров не было. В частности, остановились следующие поезда:

№30 Ужгород – Киев;

№ 13 Солотвино – Киев;

№145 Львов – Ужгород.

В 1:46 Камышин сообщил, что один из этих поездов уже начал движение. Приблизительно через пол часа тронулись и другие 2 поезда.

Второй и третий пассажирские поезда тоже уехали. Все будет хорошо!,

– написал глава Укрзализныци.

Интересно! Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сразу после обстрела сообщил в телеграмме, что ракета захватчиков попала по Бескидскому тоннелю. Однако вскоре он редактировал свой пост. Камышин подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

Кратко об обстреле Львовщины российскими оккупантами

Из-за угрозы вражеских обстрелов на территории всей Украины объявили воздушную тревогу. В частности, примерно в 21:30 сирены начали раздаваться и на Львовщине.

Спустя час местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов. Эту информацию также подтвердили в Львовской областной военной администрации. Глава ОВА Максим Козицкий призвал не покидать укрытий.

Позже глава области сообщил, что вражеские ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры. Сначала было известно только о двух пострадавших. Однако через некоторое время Козицкий сообщил, что в результате атаки россиян получили ранения 5 гражданских.

Медики их осмотрели и оказали необходимую помощь. Пострадавшие находятся в легком или состоянии средней тяжести. Угрозы для их жизней нет.

В то же время, Камышин добавил, что никто из железнодорожников не пострадал.

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