Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що ворог атакував приватний сектор у Сумському районі.
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Відомо про щонайменше трьох постраждалих
Дмитро Живицький додав, що одна з ракет влучила безпосередньо в житловий будинок. Внаслідок "прильоту" споруда зруйнована вщент. Також відомо про те, що руйнувань зазнали ще кілька будинків у Краснопільській громаді. Крім того, суттєво пошкоджені домогосподарства.
За попередньою інформацією, поранено щонайменше трьох людей. Глава ОВА підкреслив, що усі вони – мирні мешканці Краснопілля. Зауважимо, що в ДПСУ повідомили, що внаслідок ракетного удару травмувалась одна жінка. Наразі на місці ворожих ударів продовжують виконувати свою роботу рятувальники.
Невдовзі в оперативному командуванні "Північ" повідомили про чотири ворожі удари. Їх окупанти завдавали з винищувача Су-30.
У ніч проти 2 червня окупати випустили три ракети по Сумщині / Фото Дмитра Живицького та ДПСУ
На жаль, ризик ракетних атак з боку Росії все ще дуже високий. Тож закликаємо вас ні в якому разі не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – негайно вирушайте до укриття. Це може вберегти вам життя.
Зауважимо, що вечір 1 червня був неспокійним і на Львівщині. Її окупанти атакували ракетами. Внаслідок цього руйнувань зазнав залізничний об'єкт.
На Львівщині від ракетної атаки постраждали п'ятеро людей
- Ввечері 1 червня по всій території України пролунала повітряна тривога. Невдовзі на Львівщині пролунали вибухи. Містяни розповідають, що їх чули у різних районах області.
- Близько 22:50 пролив світло на те, що відбулося, глава ОВА Максим Козицький. Він підтвердив, що російські військові дійсно завдали удару по Львівській області. Зокрема, по Стрийському району.
- Пізніше він опублікував додаткові відомості про "приліт". Глава Львівської ОВА зазначив, що окупанти вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури. Тоді ж він зазначив, що від ворожого удару постраждало двоє людей.
- Ще через пів години він уточнив, що мовиться про п'ятьох потерпілих. Вони зазнали травм легкого та середнього ступеня. Іншу інформацію Максим Козицький пообіцяв повідомити невдовзі.
- Те, що окупанти влучили у залізницю, підтвердив Олександр Камишін. Глава Укрзалізниці водночас спростував інформацію про те, що атаки зазнав Бескидський тунель.
Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 2 червня: дивіться відео