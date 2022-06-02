Об этом сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий. Он отметил, что враг атаковал частный сектор в Сумском районе.

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Известно о по меньшей мере трех пострадавших

Дмитрий Живицкий добавил, что одна из ракет попала непосредственно в жилой дом. В результате "прилета" сооружение разрушено до основания. Также известно о том, что разрушения получили еще несколько домов в Краснопольской общине. Кроме того, существенно повреждены домохозяйства.

По предварительной информации, ранены по меньшей мере три человека. Глава ОВА подчеркнул, что все они мирные жители Краснополья. Отметим, что в ГНСУ сообщили , что в результате ракетного удара травмировалась одна женщина. На месте вражеских ударов продолжают выполнять свою работу спасатели.

В ночь на 2 июня оккупировать выпустили три ракеты по Сумщине / Фото Дмитрия Живицкого и ГНСУ

К сожалению, риск ракетных атак со стороны России все еще очень высок. Так что призываем вас ни в коем случае не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Только прозвучит сирена – немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может уберечь вам жизнь.

Отметим, что вечер 1 июня был беспокоен и на Львовщине. Ее кафиры атаковали ракетами. В результате этого разрушений претерпел железнодорожный объект.

На Львовщине от ракетной атаки пострадали пять человек

Вечером 1 июня по всей территории Украины раздалась воздушная тревога. Вскоре во Львовской области раздались взрывы. Горожане рассказывают, что их слышали в разных районах области.

Около 22:50 пролил свет на произошедшее глава ОВА Максим Козицкий. Он подтвердил, что российские военные действительно нанесли удар по Львовской области. В частности, по Стрыйскому району.

Позже он опубликовал дополнительные сведения о "прилете". Глава Львовской ОВ отметил, что кафиры ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Тогда же он отметил, что от вражеского удара пострадали два человека.

Еще через пол часа он уточнил, что говорится о пяти потерпевших . Они получили травмы легкой и средней степени. Другую информацию Максим Козицкий пообещал сообщить в ближайшее время.

То, что кафиры попали в железную дорогу, подтвердил Александр Камышин . Глава Укрзализныци в то же время опроверг информацию о том, что атаки потерпел Бескидский тоннель.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 2 июня: смотрите видео