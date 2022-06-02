Как пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, россияне готовят очередные обстрелы образовательных учреждений.

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Оккупанты готовятся обстрелять учебные заведения в Донецкой области

По словам Андрющенко, российские кафиры готовятся напасть как минимум на 2 образовательных учреждения. Речь идет, в частности, о:

Машиностроительный колледж, общеобразовательные школы №10 и №16 в городе Краматорск;

Машиностроительный лицей в Славянске.

Будьте бдительны. Примите все меры безопасности и не игнорируйте сообщения о тревогах.

Берегите себя,

– в очередной раз подчеркивает Андрющенко.

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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга отметил, что в Донецкой области российские кафиры при поддержке вертолетов Ка-52 ведут наступление в направлении Лиман – Старый Караван . В настоящее время Вооруженные Силы Украины отражают вражеские атаки.

Он добавил, что на Северодонецком направлении украинские подразделения сдерживают штурмовые действия со стороны противника в северных, южных и восточных районах города.

1 июня оккупанты обстреляли населенный пункт Очеретино Донецкой области. Кадрамы разрушенных объектов поделились сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С фото видно, что россияне частично повредили Центр безопасности граждан, несколько жилых домов, магазин и ЦНАП.

Ракетные удары враг нанес и по Славянску. Ракета попала в частный сектор города. В результате вражеского удара десяток домов получили повреждения. Еще три здания разрушены полностью.

В то же время, по данным Генштаба, на Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Кроме того, в районе города Купянск враг восстановил железнодорожный мост, чтобы опрокидывать свои войска и технику.

Параллельно на Донецком направлении подразделения агрессора сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанска, Северодонецка и блокировании основных логистических путей.

По данным группировки Объединенных Сил, на Востоке кафиры обстреляли более 30 населенных пунктов . В результате этих атак погибла одна женщина, а еще 2 мужчины были ранены. Кроме того, захватчики повредили и разрушили 45 гражданских объектов. Среди них – жилые дома, школа искусств, детсад и несколько хозяйственных построек.

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