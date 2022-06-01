Вода появится не так быстро, отметил мэр Николаева Александр Сенкевич. Местные власти работают вместе с Минрегионом для решения проблемы.

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Друзья, я не знаю, когда будет нормальная вода, к которой вы все привыкли, то есть питьевая. Я не могу сказать, когда это произойдет. Не думаю, что это будет быстро,

– сказал Сенкевич.

Какая ситуация с водой

Чиновник объяснил, что количество воды, которую в Николаеве могут добывать из-под земли, не столь велико, как нужно. Например, могут получить около 20 тысяч кубов, а нужно по меньшей мере 80. То есть, получается в 4 раза меньше. Этими 20 кубами не могут обеспечить подачу воды почасово. Следовательно, пока будет не по часам, а по дням.

Напомним, что обстрел россиян в апреле вывел из строя единственный источник поставки воды в Николаев. Отремонтировать водопровод пока невозможно, поскольку часть линии магистрального водопровода Днепр – Николаев проходит временно оккупированными территориями Херсона. Следовательно, искали альтернативные решения.

Каждый житель Николаева может получить еду

Мэр напомнил, что в Николаеве более месяца работает программа помощи ООН. Каждый житель может бесплатно раз в 3 дня получить хлеб и мясную консерву. Это не зависит от своего социального статуса, помощь оказывают и пенсионерам, и молодым, и работающим.

Сенкевич пояснил, что со 2 июня ввели систему карт, поскольку были злоупотребления. Некоторые люди получали эти консервы несколько раз, другие – продавали их. Получить карты можно в течение двух недель.

Обстрел Николаева

Российские кафиры обстреливают населенные пункты на Юге кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", изготовляют из пушек ствольной дальнобойной артиллерии "Пион". 31 мая подобные снаряды прилетели в Николаев.

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