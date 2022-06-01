Предостережение по этому поводу 31 мая выразил мэр Николаева Александр Сенкевич. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его прямой эфир.

Обратите внимание Враг на Юге вертолетами, "Пионами" и "Ураганами" пытался атаковать тылы и позиции ВСУ

Россияне подтянули эту технику недавно

Дело в том, что эти самоходные артиллерийские установки отражаются на большом расстоянии, но с малой точностью. То есть, даже целясь по окрестностям Николаева, россияне могут атаковать сам город.

Недавно российские захватчики подтащили сюда "Пион" и интенсивность обстрелов выросла. У этих пушек дальность (Атаки – 24 канал) велика, поэтому может задеть и город. Вес одного снаряда. "Пион" не стреляет точно в цель, он целится прямо в направлении города. Куда попадет - туда попадет,

– сказал Сенкевич.

Он добавил, что снаряд "Пиона" весит более 100 килограммов и у таких обстрелов только одна цель - разруха и жертвы. Сейчас по Николаеву стреляют из Херсонской области.

Мэр призвал по возможности эвакуироваться, чтобы уберечь свою жизнь. Если жители города не могут это сделать самостоятельно, они могут обратиться к городским властям, которые оказывают необходимую помощь.

Важно! Полную запись трансляции мэра Николаева можно просмотреть по этой ссылке .

Что известно о "Пионе" Это 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка. Основным ее предназначением является именно атака тылов противника. Средняя дальность возможной атаки – 30 километров. Однако активно-реактивными снарядами "3ВОФ35" могут быть на расстояние 47,5 километра.



В этих САУ было две модификации, которые производились с 1975 по 1990 год. Общее произведенное количество достигает 500 единиц. Пока неизвестно, сколько их осталось на вооружении России.



Информация взята из Это 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка. Основным ее предназначением является именно атака тылов противника. Средняя дальность возможной атаки – 30 километров. Однако активно-реактивными снарядами "3ВОФ35" могут быть на расстояние 47,5 километра.В этих САУ было две модификации, которые производились с 1975 по 1990 год. Общее произведенное количество достигает 500 единиц. Пока неизвестно, сколько их осталось на вооружении России.Информация взята из Википедии

У Украины тоже есть такое вооружение

Наши артиллеристы также "наследовали" такие установки от советской армии. Сейчас они используют их для уничтожения врага на разных участках фронта.

Однако это вооружение достаточно устаревшим для войны в 21 веке. Поэтому их понемногу заменят более современными вариантами САУ, которые продолжают поступать в ВСУ от западных партнеров. В частности, 30 мая Франция заявила, что продолжит снабжать гаубицами Caesar для обороны от московской агрессии.

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