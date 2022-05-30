Франция обещает продолжить сотрудничество с Украиной

Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает 24 канал.

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Колонна, которая в Киеве встретилась с президентом Владимиром Зеленским, подчеркнула, что Франция, хоть и не воюет с Россией, но "очень помогает Украине в оборонном и военном плане".

По ее словам, французские власти имеют контакты с украинской стороной. Она отметила, что Франция знает о потребностях с украинской стороны и "какие у Франции есть возможности, чтобы ответить на эти заявки".

Министр напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил ответ на запрос от президента Украины продолжать французскую помощь в военном плане.

К сведению. Президент Владимир Зеленский 17 мая провел телефонный разговор с французским лидером. Тогда глава государства поднял вопросы оборонной поддержки, санкций против России, предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и по поставке топлива.

Колонная, которая во время визита в Украину побывала в Буче, анонсировала новые поставки систем Caesar и заверила, что Франция будет продолжать сотрудничество с Украиной.

Скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом контексте сотрудничество,

– сказала глава МИД Франции.

Украина уже использует артиллерийские установки Caesar

В мае главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военные получили артиллерийские установки Caesar. По словам Залужного, украинские артиллеристы в считанные часы научились пользоваться французскими гаубицами.

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что Caesar – это самоходная артиллерийская установка, позволяющая с высокой точностью поражать противника на расстоянии 20 километров.

Одними из первых гаубиц Caesar получили украинские защитники и защитницы в зоне проведения Операции объединенных сил. Сообщалось, что три боевых экипажа нанесли огненное поражение по противнику 155-миллиметровыми снарядами.

Удалось уничтожить два вражеских танка, две боевые машины десанта и грузовик с боекомплектом оккупантов.

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