Об этом она рассказала в своем твиттере. Публикацию новая глава французского МИДа проиллюстрировала фотографией с вокзала, где она идет на фоне поезда.

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Приехала поддержать Украину

Как только прибыла в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Франции украинскому народу,

– написала она в публикации.

Отметим, что Катрин Колонна главой МИД Франции был назначен 20 мая. Вскоре Дмитрий Кулеба приветствовал свою новую коллегу с должностью. Он подчеркнул, что она возглавляет министерство в самый трудный для Украины, а также Европы период.

Также министр иностранных дел Украины подчеркнул, что наслушан о Катрин Колонне. По его словам, новая глава французского МИДа высокопрофессиональная дипломатка, не нарушающая своих принципов.

Позже Кулеба и Колона имели возможность провести телефонный разговор . Во время нее главы МИД обоих государств пришли к согласию: нефтяное эмбарго против России просто необходимо вводить. Кроме того, украинский министр подчеркнул, что Франция непреклонна в своей поддержке нашему государству.

Катрин Колонна: что известно о новой главе МИД Франции

Ее дипломатическая карьера началась почти четыре десятка лет назад. В 1983 году Колона начала свою работу в посольстве Франции в США. А с сентября 2019 она была послом Франции в Великобритании. Предшественником Катрин Колонны в МИД Франции был Жан-Ив Ле Дриан.

Колонна была официальной представительницей Елисейского дворца по каденции 22-го французского президента Жака Ширака. Кроме того, она занимала должность министерши-делегатки по делам Европы в правительстве Доминика Де Вильпена.

Заметим, что это не единственные кадровые перемены во Франции. У Минобороны страны тоже новый глава. Им стал 35-летний Себастьян Лекорню. Он заменил на этом посту Флоранса Парли. Сам Лекорня с июля 2020 года был министром заморских территорий.

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Напомним, что 28 мая Эммануэль Макрон и Олаф Шольц разговаривали с Владимиром Путиным . Как президент Франции, так и канцлер Германии требовали от президента страны-агрессорки единого: освобождения около 2500 защитников Мариуполя.

Также они потребовали прекращения блокады украинских морских портов. Макрон и Олаф отмечают, что это позволит нашему государству экспортировать за границу зерно. А это в свою очередь спасет мир от продовольственного кризиса.

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