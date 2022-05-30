Поэтому в Сенате США высказали предложение обвинить Россию в очередном военном преступлении. Речь идет об угрозе голода не только на территории Украины, но и во всем мире. Соответствующая идея появилась в резолюции , опубликованной американскими законодателями.

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От продовольственного кризиса страдают гражданские

В соответствующем документе политики остро осуждают блокировку Россией украинских портов. Эти действия, подчеркивают в Сенате, делают невозможным экспорт зерновых культур в другие государства.

И это, подчеркивают создатели резолюции, намеренный поступок России. Сенатор-демократ Роберт Менендес, один из инициаторов этого проекта, подчеркнул, что от этого страдают прежде гражданские.

Путин продолжает демонстрировать миру свою распущенность, блокируя украинские порты и разрушая сельскохозяйственный сектор, пытаясь морить голодом тех украинцев, которые пережили его беспорядочные бомбардировки .

– подчеркнул он.

Менендес добавил, что горд, что он со своими коллегами приняли в работу эту резолюцию. Она, подчеркивает сенатор-демократ, – признак того, что в Сенате продолжают реагировать на кризис, произошедший в результате полномасштабного вторжения.

Он отметил, что сейчас важно объединить усилия, чтобы бороться с вызовами, связанными с поставкой продукции. Кроме того, важно "привлечь к ответственности деспота" Владимира Путина. Лидер страны-агрессорки, которая решила, что голод – еще один вид вооружения на этой войне.

В США будут помогать пострадавшим странам

Свои мнения в резолюции высказали другие представители демократов, а также республиканцев. Они отметили, что следует привлечь к ответственности всех причастных к созданию искусственного голода.

Более того, президент США Джо Байден должен публично осудить действия Путина. Ведь именно по его указанию создается кризис с продовольствием. Причем совершенно искусственно. Документ также предусматривает, что США будут способствовать устранению проблем голода в тех странах, которым он сейчас грозит из-за войны в Украине.

Россия шантажирует голодом, чтобы ослабить санкции

Начнем с того, что эксперты подсчитали, какая ситуация сейчас с зерном по всему миру. Так, по словам гендиректора сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Мэнкер, пшеницы осталось всего на 10 недель . А это значит, что с голодом могут столкнуться около полумиллиарда человек на нашей планете.

Между тем , в США не верят в "безопасные коридоры" в Черном море. Напомним, что их обещает Россия взамен послаблению санкций, которые на нее наложили с начала войны. Представитель Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что страна-агрессорка просто продолжает рассыпаться пустыми обещаниями.

Заметим, что против ослабления санкций уже выступили Великобритания и США. Представители этих государств считают недопустимым тот факт, что продовольствие и энергия стали оружием в руках России. И именно их страна-агрессорка пытается активно использовать не только против Украины, но и всего мира.

Сама же Россия не перестает разбрасываться циничными заявлениями и распространять фейки. В сети появляется информация, что именно Украина "виновна" в возникновении продовольственного кризиса . Более того, минобороны страны-агрессорки уже "начислили" 8,7 миллиона наших граждан, страдающих от голода на подконтрольной Украине территории.

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