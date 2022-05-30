Про це вона розповіла у своєму твітері. Публікацію нова глава французького МЗС проілюструвала світлиною з вокзалу, де вона іде на фоні поїзда.

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Приїхала підтримати Україну

Щойно прибула до України, щоб продемонструвати підтримку Франції українському народові,

– написала вона у публікації.

Зауважимо, що Катрін Колонну главою МЗС Франції призначили 20 травня. Невдовзі Дмитро Кулеба привітав свою нову колегу з посадою. Він підкреслив, що вона очолює міністерство у найважчий для України, а також Європи період.

Також міністр закордонних справ України наголосив, що наслуханий про Катрін Колонну. З його слів, нова очільниця французького МЗС високопрофесійна дипломатка, яка не порушує своїх принципів.

Пізніше Кулеба та Колонна мали можливість провести телефонну розмову. Під час неї очільники МЗС обох держав дійшли до згоди: нафтове ембарго проти Росії просто необхідно вводити. Крім того, український міністр підкреслив, що Франція непохитна у своїй підтримці нашій державі.

Катрін Колонна: що відомо про нову главу МЗС Франції

Її дипломатична кар'єра розпочалася практично чотири десятки років тому. У 1983 році Колонна розпочала свою роботу у посольстві Франції у США. А з вересня 2019 року вона була послом Франції у Великій Британії. Попередником Катрін Колонни у МЗС Франції був Жан-Ів Ле Дріан.

Колонна була офіційною представницею Єлисейського палацу за каденції 22-го французького президента Жака Ширака. Крім того, вона обіймала посаду міністерки-делегатки у справах Європи в уряді Домініка Де Вільпена.

Зауважимо, що це не єдині кадрові зміни у Франції. У Міноборони країни теж новий очільник. Ним став 35-річний Себастьян Лекорню. Він замінив на цій посаді Флоранса Парлі. Сам Лекорню з липня 2020 року був міністром заморських територій.

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Нагадаємо, що 28 травня Еммануель Макрон і Олаф Шольц розмовляли з Володимиром Путіним. Як президент Франції, так і канцлер Німеччини вимагали від президента країни-агресорки єдиного: звільнення близько 2 500 захисників Маріуполя.

Також вони вимагали припинення блокади українських морських портів. Макрон і Олаф наголошують, що це дозволить нашій державі експортувати за кордон зерно. А це своєю чергою врятує світ від продовольчої кризи.

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