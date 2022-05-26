Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о деталях разговора с французской коллегой, передает 24 канал.

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Он заверил, что Франция твердо поддерживает Украину и поддерживает эмбарго против России.

Санкции нужно усиливать

Мы согласились с необходимостью усиления санкционного давления на Россию, включая нефтяное эмбарго, и обсудили предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Жду ее в Украине,

– отметил Кулеба.

Также известно, что главы МИДа обсудили во время разговора и увеличения военной помощи Украине. Кроме этого, дипломаты говорили еще о необходимости разблокирования экспорта зерна и масличных культур из Украины.

Добавим, что Катрин Колонна в должности заменила Жан-Ива Ле Дриана. Украинский министр отметил, что много слышал о новом главе МИД Франции и сказал, что Колонна – высокопрофессиональная и принципиальная дипломатка.

ЕС до сих пор не может ввести нефтяной эмбарго против России

Напомним, что Евросоюз до сих пор не согласовал новые санкции против России, ведь для утверждения решения должны поддержать все страны-члены. Однако Венгрия выступает против.

22 мая в Европарламенте было предложено ввести ограничения без согласия. Венгрии.

В частности, вице-президент Европарламента Катарина Барли сказала, что требование Венгрии о миллиардной помощи в обмен на отказ от российской нефти является "почти наглым". Барли сообщила, что все отлично понимают, куда пойдут эти деньги. Также она напомнила, что есть еще 4 страны, особенно пострадавшие от возможного нефтяного эмбарго. Однако они вместе с ЕС пытаются найти какое-нибудь общее решение проблемы в то время, как только Венгрия использует это для своих политических игр.

На позицию Венгрии отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что страна "когда-то не так видит мир". Также глава государства добавил, что пока не введено нефтяное эмбарго, Россия за полученные средства будет продолжать покупать оружие. И все из-за блокирования Венгрией шестого пакета санкции ЕС.

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