Франція обіцяє продовжуватиме співпрацю з Україною

Відповідну заяву зробила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє 24 канал.

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Колонна, яка у Києві зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, наголосила, що Франція, хоч і не воює з Росією, але "дуже допомагає Україні в оборонному та військовому плані".

За її словами, французька влада має контакти з українською стороною. Вона зазначила, що Франція знає про потреби з українського боку і "які у Франції є можливості, щоб відповісти на ці заявки".

Міністерка нагадала, що президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відповідь на запит від президента України продовжувати французьку допомогу у військовому плані.

До уваги. Президент Володимир Зеленський 17 травня провів телефонну розмову з французьким лідером. Тоді глава держави порушив питання оборонної підтримки, санкцій проти Росії, надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС по постачання пального.

Колонна, яка під час візиту до України побувала у Бучі, анонсувала нові поставки систем Caesar і запевнила, що Франція продовжуватиме співпрацю з Україною.

Скоро будуть нові поставки САУ Caesar, і ми будемо продовжувати в цьому контексті співпрацю,

– сказала очільниця МЗС Франції.

Україна вже використовує артилерійські установки Caesar

У травні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові отримали артилерійські установки Caesar. За словами Залужного, українські артилеристи за лічені години навчилися користуватися французькими гаубицями.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що Caesar – це самохідна артилерійська установка, яка дає можливість з високою точністю уражати противника на відстані 20 кілометрів.

Одними з перших гаубиці Caesar отримали українські захисники та захисниці в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Повідомлялося, що три бойові екіпажі завдали вогневе ураження по противнику 155-міліметровими снарядами.

Вдалося знищити два ворожі танки, дві бойові машини десанту та вантажівку з боєкомплектом окупантів.

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