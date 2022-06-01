Застереження щодо цього 31 травня висловив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його прямий ефір.

Зверніть увагу Ворог на Півдні гелікоптерами, "Піонами" й "Ураганами" намагався атакувати тили та позиції ЗСУ

Росіяни підтягнули цю техніку нещодавно

Річ у тім, що ці самохідні артилерійські установки б'ють на велику відстань, але з малою точністю. Тобто навіть цілячись по околицях Миколаєва, росіяни можуть атакувати саме місто.

Нещодавно російські загарбники підтягнули сюди "Піон" і інтенсивність обстрілів зросла. У цих гармат дальність (Атаки – 24 канал) велика, тому може зачепити й місто. Вага одного снаряду. "Піон" не стріляє точно в ціль, він цілить просто в напрямку міста. Куди потрапить — туди потрапить,

– сказав Сєнкевич.

Він додав, що снаряд "Піона" важить понад 100 кілограмів і в таких обстрілів є лише одна мета – розруха та жертви. Зараз по Миколаєву стріляють із Херсонської області.

Мер закликав по можливості евакуюватися, щоб вберегти своє життя. Якщо жителі міста не мають змоги це зробити самотужки, вони можуть звернутися до міської влади, яка надає потрібну допомогу.

Важливо! Повний запис трансляції мера Миколаєва можна переглянути за цим посиланням.

Що відомо про "Піон" Це 203-міліметрова самохідна артилерійська установка. Основним її призначенням є саме атака тилів противника. Середня дальність можливої атаки – 30 кілометрів. Проте активно-реактивними снарядами "3ВОФ35" може бути на відстань 47,5 кілометра.



У цих САУ було дві модифікації, які виготовлялися з 1975 до 1990 року. Загальна виготовлена кількість сягає 500 одиниць. Наразі невідомо, скільки їх залишилося на озброєнні Росії.



Інформація взята з Це 203-міліметрова самохідна артилерійська установка. Основним її призначенням є саме атака тилів противника. Середня дальність можливої атаки – 30 кілометрів. Проте активно-реактивними снарядами "3ВОФ35" може бути на відстань 47,5 кілометра.У цих САУ було дві модифікації, які виготовлялися з 1975 до 1990 року. Загальна виготовлена кількість сягає 500 одиниць. Наразі невідомо, скільки їх залишилося на озброєнні Росії.Інформація взята з Вікіпедії

В України теж є таке озброєння

Наші артилеристи також "успадкували" такі установки від радянської армії. Зараз вони їх використовують для нищення ворога на різних ділянках фронту.

Проте це озброєння є досить застарілим для війни у 21 столітті. Тому їх потрохи замінять сучаснішими варіантами САУ, які продовжують надходити ЗСУ від західних партнерів. Зокрема, 30 травня Франція заявила, що продовжить постачати гаубиці Caesar для оборони від московської агресії.

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