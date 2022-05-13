Об этом 13 мая рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, который находится в городе с рабочим визитом по поручению Владимира Зеленского.
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В Николаеве возобновили водоснабжение
Российские обстрелы в апреле вывели из строя единственный источник поставки воды в городе. Сначала появились данные, что отремонтировать водопровод невозможно, поскольку часть линии магистрального водопровода Днепр – Николаев проходит временно оккупированными территориями Херсонской области. Поэтому украинские власти приняли альтернативные решения.
В Николаеве возобновили водоснабжение / Фото телеграм Кирилла Тимошенко
В первую очередь, Кабмин при содействии Офиса Президента предоставил Николаеву 56 миллионов гривен на восстановление водоснабжения. К тому же – обеспечен водозабор из реки Южный Буг и Артезианской скважины. 14 скважин уже снабжают водой военные части и больницы. Сегодня воду начали подавать и в жилые дома.
Если до полномасштабного вторжения России город получал 75 – 80 тысяч кубометров воды в сутки, то сейчас – 60 тысяч, и ситуация постоянно улучшается.
– добавил Тимошенко.
В Николаеве наконец-то появилась питьевая вода: смотрите видео
Замруководителя Офиса Президента Украины рассказал, что воду дополнительно очищают. По его словам, вода прекрасная на вкус.
Попробовал в Николаеве воду, которую местные вынужденно набирают на улицах, потому что водопровод разбомбили россияне. По вкусу как чистый героизм и неминуемая победа,
– говорится в его обращении.
Питьевую воду можно свободно набрать на улице, также фасованную привозят в город из других областей – ее достаточно.
Кабмин предоставил Николаеву 56 миллионов гривен на восстановление водоснабжения / телеграм Кирилла Тимошенко
Кабмин предоставил Николаеву 56 миллионов гривен на восстановление водоснабжения / телеграм Кирилла Тимошенко
Ситуация на Николаевском направлении: коротко
- Как сообщили в ОК "Юг", на Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны Николаева. Враг продолжает разрушать инфраструктуру и психологически давить на мирное население.
- По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, если россияне выйдут на административные границы Херсона, их следующей целью станет Николаев. Однако для этого им необходимы дополнительные силы.
- По состоянию на утро 13 мая в больницах Николаевской области находятся 165 человек, пострадавших от обстрелов.