Об этом 13 мая рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, который находится в городе с рабочим визитом по поручению Владимира Зеленского.

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В Николаеве возобновили водоснабжение

Российские обстрелы в апреле вывели из строя единственный источник поставки воды в городе. Сначала появились данные, что отремонтировать водопровод невозможно, поскольку часть линии магистрального водопровода Днепр – Николаев проходит временно оккупированными территориями Херсонской области. Поэтому украинские власти приняли альтернативные решения.



В Николаеве возобновили водоснабжение / Фото телеграм Кирилла Тимошенко

В первую очередь, Кабмин при содействии Офиса Президента предоставил Николаеву 56 миллионов гривен на восстановление водоснабжения. К тому же – обеспечен водозабор из реки Южный Буг и Артезианской скважины. 14 скважин уже снабжают водой военные части и больницы. Сегодня воду начали подавать и в жилые дома.

Если до полномасштабного вторжения России город получал 75 – 80 тысяч кубометров воды в сутки, то сейчас – 60 тысяч, и ситуация постоянно улучшается.

– добавил Тимошенко.

В Николаеве наконец-то появилась питьевая вода: смотрите видео

Замруководителя Офиса Президента Украины рассказал, что воду дополнительно очищают. По его словам, вода прекрасная на вкус.

Попробовал в Николаеве воду, которую местные вынужденно набирают на улицах, потому что водопровод разбомбили россияне. По вкусу как чистый героизм и неминуемая победа,

– говорится в его обращении.

Питьевую воду можно свободно набрать на улице, также фасованную привозят в город из других областей – ее достаточно.

Кабмин предоставил Николаеву 56 миллионов гривен на восстановление водоснабжения / телеграм Кирилла Тимошенко



Кабмин предоставил Николаеву 56 миллионов гривен на восстановление водоснабжения / телеграм Кирилла Тимошенко

Ситуация на Николаевском направлении: коротко

Как сообщили в ОК "Юг", на Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны Николаева. Враг продолжает разрушать инфраструктуру и психологически давить на мирное население.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, если россияне выйдут на административные границы Херсона, их следующей целью станет Николаев. Однако для этого им необходимы дополнительные силы.

По состоянию на утро 13 мая в больницах Николаевской области находятся 165 человек, пострадавших от обстрелов.

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