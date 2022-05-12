Об этом 12 мая сообщили в пресс-центре оперативного командования "Юг".

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Противник продолжает атаковать Николаевщину и Херсонщину

По имеющимся данным, противник готовится к захвату всей Херсонщины под свой контроль. Для этого вражеские войска подтягивают ресурсы, восстанавливают технические мощности, производят подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

В Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны Николаева.

Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население, однако, по данным ОК "Юг", дух николаевцев – несокрушимый.

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Ситуация в Приднестровье

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море перемен не претерпела, поэтому угрозы атаки сохраняются. В самопровозглашённом Приднестровье продолжается режим "особых мер безопасности", связанных с угрозами терактов и провокаций якобы со стороны Украины.

С нашей же стороны граница надежно защищена, силы обороны держат ситуацию под контролем.

Кстати, из-за риска нападения россиян со стороны Приднестровья, пограничники Измаильского отряда сообщили о дополнительных ограничениях, которые нужно будет соблюдать.

По словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, чтобы предотвратить провокации со стороны Молдовы, Одесская область начала наращивать Силы территориальной обороны. Однако он слабо верит в такой сценарий. По его словам, захватчики провалили попытку мобилизовать местное население, а у местного населения совсем другие интересы.

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