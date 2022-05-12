Об этом 12 мая сообщили в пресс-центре оперативного командования "Юг".
Читайте также Штурм на Донбассе и бои на Юге: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте
Противник продолжает атаковать Николаевщину и Херсонщину
По имеющимся данным, противник готовится к захвату всей Херсонщины под свой контроль. Для этого вражеские войска подтягивают ресурсы, восстанавливают технические мощности, производят подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.
В Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны Николаева.
Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население, однако, по данным ОК "Юг", дух николаевцев – несокрушимый.
Актуальные данные по ситуации на Юге Украины: смотрите видео
Ситуация в Приднестровье
Корабельная группировка вражеских сил в Черном море перемен не претерпела, поэтому угрозы атаки сохраняются. В самопровозглашённом Приднестровье продолжается режим "особых мер безопасности", связанных с угрозами терактов и провокаций якобы со стороны Украины.
С нашей же стороны граница надежно защищена, силы обороны держат ситуацию под контролем.
По словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, чтобы предотвратить провокации со стороны Молдовы, Одесская область начала наращивать Силы территориальной обороны. Однако он слабо верит в такой сценарий. По его словам, захватчики провалили попытку мобилизовать местное население, а у местного населения совсем другие интересы.
Враг пытается нагнетать ситуацию на Юге Украины: данные Генштаба
Как сообщили в Генштабе ВСУ, ситуация на Бессарабском направлении остается напряженной. В непризнанном Приднестровье русские войска находятся в полной боевой готовности. Речь идет о подразделениях оперативной группы российских войск, которые дислоцируются в "ПМР".