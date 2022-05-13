Об этом 13 мая рассказали в оперативном командовании "Юг". Пострадавших среди гражданских нет.

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"Спорткомплекс, больница, школа, детский сад, частные дворы и офисные здания, промышленное предприятие – все эти объекты не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре, но повреждены, а кое-где и разрушены", – отметили военные.

Военные о ситуации в Николаевской области: смотрите видео

Последствия ночного обстрела

По информации городского головы Николаева Александра Сенкевича, из-за ночных обстрелов пострадали 5 объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажек. Он отметил, что на протяжении всего дня коммунальщики работают в пострадавших помещениях, раздают людям пленку и помогают закрыть поврежденные окна.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пятеро гражданских лиц получили ранения. Относительно объектов городской инфраструктуры, в основном повреждения окон и кровли. На одном из коммунальных предприятий повреждено два автомобиля,

– рассказал Сенкевич.

Мэр рассказал, что под обстрелы также попали две системы очистки воды. В городе из-за попадания боеприпасов и обломков появлялись пожары. Однако работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали возгорание.