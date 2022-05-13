Детали о последствиях обстрелов Николаевщины

К счастью, среди пострадавших нет детей. Все потерпевшие – взрослые.

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Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Они получают необходимую помощь,

– отметили в Николаевском облсовете.

По состоянию на утро 13 мая в больницах Николаевской области находятся 165 человек, которые пострадали от обстрелов.

Глава облсовета Анна Замазеева поблагодарила медиков, которые 24/7 спасают человеческие жизни.

На границе Николаевщины и Херсонщины уже неделю пылают пожары

На Кинбурнской косе произошел масштабный пожар. Активисты говорят, что такого огня там не было никогда даже во время пожара 2001 года, когда выгорели 1100 гектаров земли. Люди не могут погасить огонь, потому что россияне забрали пожарную машину и горючее. Кроме того, в лесу много неразорвавшихся вражеских мин и растяжек. Сами же оккупанты не спешат тушить пожар, который горит уже неделю.

Обратите внимание! Вечером 12 мая в Николаеве прогремели взрывы. Информацию о них подтвердил мэр Александр Сенкевич. Мэр призвал местных жителей не выходить из укрытий. Всю информацию чиновник пообещал сообщить впоследствии.

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Ситуация на фронте: последние новости от Генштаба ВСУ

Россияне пытаются установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями.

Они хотели штурмом взять Орехово и Камышеваху, но ничего не получилось.

На Кураховском направлении россияне вели наступательные действия в направлении Марьинки, а на Лиманском – пытались закрепиться в районе Александровки.

Из-за эвакуации местных жителей обстрелы завода "Азовсталь" могут усилиться. Оккупанты еще активнее будут атаковать стратегической авиацией и артиллерией.

В Запорожском направлении противник вел артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.

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